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Форт Детрик: опыты над людьми и оружие, способное уничтожить человечество

Форт Детрик: опыты над людьми и оружие, способное уничтожить человечество - РИА Новости, 20.05.2025

Форт Детрик: опыты над людьми и оружие, способное уничтожить человечество

В семидесяти километрах от Вашингтона среди поросших лесом холмов расположен, казалось бы, ничем не примечательный городок Фредерик. Вместе с тем это одно из... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:14:00+03:00

2025-05-20T19:14:00+03:00

2025-05-20T19:14:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

наука

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости, Вадим Минеев. В семидесяти километрах от Вашингтона среди поросших лесом холмов расположен, казалось бы, ничем не примечательный городок Фредерик. Вместе с тем это одно из самых зловещих и опасных мест в мире. Здесь расположен Форт-Детрик, Центр биологических исследований армии США, окрещенный журналистами "лабораторией смерти". Неофициальное название появилось не просто так: тут проводились разработки биологического оружия и эксперименты над людьми. С Фортом-Детрик связано множество мрачных легенд и конспирологических теорий, ряд ученых даже предполагали, что тут был создан СПИД.Фабрика смертоносных болезнейЛабораторию построили во время Второй мировой, она стала местом интенсивных исследований биологического оружия с использованием различных патогенов. Ряд источников указывают на то, что после войны американцы заполучили результаты исследований японских микробиологов "Отряда 731".Это секретное подразделение Квантунской армии, которое разрабатывало бактериологическое оружие на "фабрике смерти" близ Харбина. Оно замешано в многочисленных военных преступлениях и бесчеловечных опытах над людьми.Вскоре после войны американцы смогли разработать автоматическую установку для массового производства возбудителей сибирской язвы, туляремии и других смертоносных заболеваний.Эксперименты над людьмиВ 1956 году лаборатория официально получила статус центра исследований токсинов и антитоксинов, ей присвоили сегодняшнее название Форт-Детрик.Здание комплекса под номером 470 получило название "Башня сибирской язвы", здесь было произведено более пяти тысяч бомб со спорами сибирской язвы. Башню закрыли и опечатали в 1970-м из-за утечки образцов вируса.Жители округа Фредерик знают множество историй о смертях, случившихся в здании 470. Одна из самых мрачных легенд гласит, что в его стенах замурован мертвый человек, заразившийся опасным вирусом.Впрочем, реальные известные факты не менее ужасны. В сентябре 1994-го Управление правительственной отчетности США опубликовало доклад об "Операции "Белый халат" в Форт-Детрике - экспериментах на живых людях в рамках изучения воздействия опасных веществ в 1950-х.Поначалу использовали добровольцев из числа военнослужащих. Однако после того, как испытуемые начали задавать неудобные вопросы, для участия в исследованиях были привлечены адвентисты седьмого дня, отказавшиеся от военной службы по соображениям совести.Место где создавали СПИД?С Форт-Детрик связывали в свое время и происхождение СПИДа. Предположения, что вирус мог быть выведен искусственно, часто звучали в прессе 1980-х. Одними из первых в СССР об этом написали в "Литературной газете" в 1985-м. Затем тема часта мелькала на страницах советских газет и журналов.Сторонником теории, согласно которой ВИЧ был создан в Форт-Детрике, был и немецкий биолог, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Якоб Сигал. Вместе со своей женой, а также коллегой-профессором Рональдом Демлоу он опубликовали 47-страничный доклад под названием "СПИД — его природа и происхождение", в котором утверждалось, что вирус разработали по заданию правительства США.Американцы на столь серьезно прозвучавшие обвинения ответили: все происходящее - кампания дезинформации КГБ. Однако никаких прямых доказательств о связях Сигала с советскими спецслужбами не нашли. В настоящее время научное сообщество отвергает версию об искусственном происхождении СПИДа.Форт-Детрик сейчасВ 2019 году Центр по контролю и профилактике заболеваний выявил нарушения в соблюдении режимов безопасности, из-за чего лабораторию на некоторое время закрыли.Однако в 2020 году после устранения проблем Форт-Детрик продолжил работу. Сейчас он изолирован от внешнего мира. Для того чтобы попасть туда, помимо специального пропуска, нужен медицинский сертификат о двадцати различных прививках против всевозможных смертельных инфекций.Можно только догадываться, какие эксперименты там проводятся.

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сша, вашингтон (штат), наука, вторая мировая война (1939-1945)