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В Бурятии руководителем районного отдела спорта назначили ветерана СВО
В Бурятии руководителем районного отдела спорта назначили ветерана СВО - РИА Новости, 20.05.2025
В Бурятии руководителем районного отдела спорта назначили ветерана СВО
Ветеран специальной военной операции Виталий Базаров возглавил отдел спорта и молодежной политики в администрации Джидинского района Бурятии, сообщила... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:17:00+03:00
2025-05-20T05:17:00+03:00
2025-05-20T05:17:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 20 мая - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Виталий Базаров возглавил отдел спорта и молодежной политики в администрации Джидинского района Бурятии, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Джидинском районе участник специальной военной операции Виталий Борисович Базаров теперь занимает пост начальника отдела спорта и молодежной политики", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Базаров является ветераном боевых действий, посвятил армии 15 лет службы. Отмечен медалью Суворова, а также медалями Минобороны России. "Следуем поручению главы Бурятии Алексея Цыденова и президента России о привлечении к работе на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах, участников специальной военной операции", – приводятся в сообщении слова главы Джидинского района Валерия Шагжитарова.
https://ria.ru/20250515/bezhentsy-2016878165.html
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РИА Новости
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джидинский район, республика бурятия, россия, общество
Джидинский район, Республика Бурятия, Россия, Общество
В Бурятии руководителем районного отдела спорта назначили ветерана СВО
Ветеран СВО Базаров возглавил отдел спорта в Джидинском районе Бурятии