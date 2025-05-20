https://ria.ru/20250520/veteran-2017976840.html

В Бурятии руководителем районного отдела спорта назначили ветерана СВО

В Бурятии руководителем районного отдела спорта назначили ветерана СВО - РИА Новости, 20.05.2025

В Бурятии руководителем районного отдела спорта назначили ветерана СВО

Ветеран специальной военной операции Виталий Базаров возглавил отдел спорта и молодежной политики в администрации Джидинского района Бурятии, сообщила... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T05:17:00+03:00

2025-05-20T05:17:00+03:00

2025-05-20T05:17:00+03:00

джидинский район

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 20 мая - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Виталий Базаров возглавил отдел спорта и молодежной политики в администрации Джидинского района Бурятии, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Джидинском районе участник специальной военной операции Виталий Борисович Базаров теперь занимает пост начальника отдела спорта и молодежной политики", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Базаров является ветераном боевых действий, посвятил армии 15 лет службы. Отмечен медалью Суворова, а также медалями Минобороны России. "Следуем поручению главы Бурятии Алексея Цыденова и президента России о привлечении к работе на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах, участников специальной военной операции", – приводятся в сообщении слова главы Джидинского района Валерия Шагжитарова.

https://ria.ru/20250515/bezhentsy-2016878165.html

https://ria.ru/20241201/geroy-1986735619.html

джидинский район

республика бурятия

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джидинский район, республика бурятия, россия, общество