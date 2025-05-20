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В Венгрии выявили еще двух украинских шпионов - РИА Новости, 20.05.2025
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20:17 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vengriya-2018127473.html
В Венгрии выявили еще двух украинских шпионов
В Венгрии выявили еще двух украинских шпионов - РИА Новости, 20.05.2025
В Венгрии выявили еще двух украинских шпионов
Спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:17:00+03:00
2025-05-20T20:17:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 20 мая - РИА Новости. Спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую позицию конфликте на Украине, заявил Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш. "В пятницу на прошлой неделе в прессе появились имена, которые уже были известны ранее и о которых мы сегодня запросили информацию у спецслужб нашей страны. С одной стороны, о деятельности Роланда Цебера, а с другой стороны, о роли Иштвана Холло в Венгрии", - сказал Кочиш на пресс-конференции, которую транслировал телеканал HirTV. Цебера, который ранее имел двойное гражданство Украины и Венгрии, в 2017 году отказался от венгерского и в настоящее время занимает пост депутата Закарпатского областного совета, "идентифицировали как нелегального сотрудника украинской разведки". Кочиш отметил, что Цебер на протяжении многих лет налаживал контакты с представителями венгерской оппозиции, встречался с несколькими ведущими политиками и представителями парламентских партий, а также помогал организовывать их визит на Украину с целью "изменить позицию Венгрии по Украине". По его словам, Цеберу в 2024 году был вынесен запрет на въезд в Венгрию и пребывание в стране, поскольку его сочли большой угрозой для национальной безопасности после того, как он организовал встречу с бывшим высокопоставленным руководителем венгерского военного руководства лиц, вовлеченных в производство оружия, и иностранных инвесторов. Холло, который никогда не имел венгерского гражданства, только украинское, помещен под стражу и в отношении него Национальное бюро расследований начало процесс по подозрению в шпионаже. По словам Кочиша, во время своей деятельности в Венгрии Холло "в сотрудничестве с украинской военной разведкой проводил активную разведывательную деятельность, чтобы собрать сведения об армии и энергетической системе Венгрии". "В сети контактов Холло были выявлены многочисленные релевантные лица в украинских спецслужбах и венгерском оборонном и энергетическом секторах... Среди них множество деятелей, активно участвующих в политической жизни Венгрии, и он выступал в качестве классического агента влияния, чтобы негативно повлиять на международное восприятие нашей страны и заставить венгерское правительство изменить свою политику в отношении Украины", - сообщил он. Оба подозреваемых уже давно находились в поле зрения венгерских спецслужб, отметил Кочиш. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016080678.html
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в мире, венгрия, украина, служба безопасности украины
В мире, Венгрия, Украина, Служба безопасности Украины
В Венгрии выявили еще двух украинских шпионов

Венгерские спецслужбы выявили еще двух украинских шпионов Цебера и Холло

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 мая - РИА Новости. Спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую позицию конфликте на Украине, заявил Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш.
"В пятницу на прошлой неделе в прессе появились имена, которые уже были известны ранее и о которых мы сегодня запросили информацию у спецслужб нашей страны. С одной стороны, о деятельности Роланда Цебера, а с другой стороны, о роли Иштвана Холло в Венгрии", - сказал Кочиш на пресс-конференции, которую транслировал телеканал HirTV.
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Цебера, который ранее имел двойное гражданство Украины и Венгрии, в 2017 году отказался от венгерского и в настоящее время занимает пост депутата Закарпатского областного совета, "идентифицировали как нелегального сотрудника украинской разведки".
Кочиш отметил, что Цебер на протяжении многих лет налаживал контакты с представителями венгерской оппозиции, встречался с несколькими ведущими политиками и представителями парламентских партий, а также помогал организовывать их визит на Украину с целью "изменить позицию Венгрии по Украине". По его словам, Цеберу в 2024 году был вынесен запрет на въезд в Венгрию и пребывание в стране, поскольку его сочли большой угрозой для национальной безопасности после того, как он организовал встречу с бывшим высокопоставленным руководителем венгерского военного руководства лиц, вовлеченных в производство оружия, и иностранных инвесторов.
Холло, который никогда не имел венгерского гражданства, только украинское, помещен под стражу и в отношении него Национальное бюро расследований начало процесс по подозрению в шпионаже. По словам Кочиша, во время своей деятельности в Венгрии Холло "в сотрудничестве с украинской военной разведкой проводил активную разведывательную деятельность, чтобы собрать сведения об армии и энергетической системе Венгрии".
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"В сети контактов Холло были выявлены многочисленные релевантные лица в украинских спецслужбах и венгерском оборонном и энергетическом секторах... Среди них множество деятелей, активно участвующих в политической жизни Венгрии, и он выступал в качестве классического агента влияния, чтобы негативно повлиять на международное восприятие нашей страны и заставить венгерское правительство изменить свою политику в отношении Украины", - сообщил он.
Оба подозреваемых уже давно находились в поле зрения венгерских спецслужб, отметил Кочиш.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.
СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
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