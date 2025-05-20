https://ria.ru/20250520/vengriya-2018008281.html

Парламент Венгрии поддержал выход страны из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии поддержал выход страны из Международного уголовного суда - РИА Новости, 20.05.2025

Парламент Венгрии поддержал выход страны из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии поддержал выход страны из Международного уголовного суда (МУС), следует из данных на сайте высшего законодательного органа. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:00:00+03:00

2025-05-20T11:00:00+03:00

2025-05-20T21:37:00+03:00

в мире

венгрия

израиль

будапешт

петер сийярто

виктор орбан

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

БУДАПЕШТ, 20 мая — РИА Новости. Парламент Венгрии поддержал выход страны из Международного уголовного суда (МУС), следует из данных на сайте высшего законодательного органа. Законопроект поддержали 134 депутата, 37 выступили против, еще семь воздержались. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, внесший документ на рассмотрение парламента, в обосновании к нему указал, что Будапешт "решительно отвергает использование международных организаций, и особенно уголовных судов, в политических целях". Он также напомнил, что Римский статут МУС не был опубликован в венгерском вестнике, а это значит, что он не стал частью национального права. О том, что Венгрия решила выйти из МУС, в начале апреля заявил премьер-министр Виктор Орбан. Это произошло на фоне визита в республику главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого суд выдал в ноябре прошлого года. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Как отметил тогда венгерский премьер, это ситуация отчетливо показывает, что МУС перестал был беспристрастным судом, основанным на верховенстве закона.Тогда же Сийярто внес в парламент соответствующий законопроект. Он указал, что после голосования депутатов Будапешт уведомит о своем шаге ООН, а решение, согласно международному законодательству, вступит в силу через год.

https://ria.ru/20250403/vengriya-2009197877.html

венгрия

израиль

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, израиль, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, оон