Парламент Венгрии поддержал выход страны из Международного уголовного суда
Парламент Венгрии поддержал законопроект о выходе страны из МУС
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 мая — РИА Новости. Парламент Венгрии поддержал выход страны из Международного уголовного суда (МУС), следует из данных на сайте высшего законодательного органа.
Законопроект поддержали 134 депутата, 37 выступили против, еще семь воздержались.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, внесший документ на рассмотрение парламента, в обосновании к нему указал, что Будапешт "решительно отвергает использование международных организаций, и особенно уголовных судов, в политических целях". Он также напомнил, что Римский статут МУС не был опубликован в венгерском вестнике, а это значит, что он не стал частью национального права.
О том, что Венгрия решила выйти из МУС, в начале апреля заявил премьер-министр Виктор Орбан. Это произошло на фоне визита в республику главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого суд выдал в ноябре прошлого года. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Как отметил тогда венгерский премьер, это ситуация отчетливо показывает, что МУС перестал был беспристрастным судом, основанным на верховенстве закона.
Тогда же Сийярто внес в парламент соответствующий законопроект. Он указал, что после голосования депутатов Будапешт уведомит о своем шаге ООН, а решение, согласно международному законодательству, вступит в силу через год.