https://ria.ru/20250520/vebrf-2018075341.html

ВЭБ.РФ: деловая репутация – стратегический актив

ВЭБ.РФ: деловая репутация – стратегический актив - РИА Новости, 20.05.2025

ВЭБ.РФ: деловая репутация – стратегический актив

Деловая репутация является стратегическим активом, для подсчета ее ущерба необходима единая методика, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:55:00+03:00

2025-05-20T15:55:00+03:00

2025-05-20T15:55:00+03:00

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Деловая репутация является стратегическим активом, для подсчета ее ущерба необходима единая методика, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье в ходе дискуссии "Деловая репутация" на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). "Деловая репутация — это уникальный образ и характеристики, которые формируются в результате профессионального и социального поведения. Фактически репутация — это стратегический актив, а деловая репутация государственной корпорации является частью государственной репутации и может оказывать влияние на формирование общественного мнения", — приводит пресс-служба госкорпорации слова Шевалье. Он напомнил, что в обзоре 2016 года президиум Верховного суда России указал: распространение порочащих сведений о компании, членах органов управления или ее работниках может причинить ущерб репутации организации. В связи с этим, по словам Шевалье, госкорпорациям необходимо уделять повышенное внимание защите деловой репутации. В настоящее время единой методики подсчета ущерба, нанесенного деловой репутации, нет. Как отметил Шевалье, экспертные организации при проведении подобной оценки пользуются собственными наработками, при этом подходы и результаты могут существенно отличаться. "Такая неопределенность усложняет процесс защиты деловой репутации от недобросовестных действий. Предлагаю рассмотреть вопрос о создании единой методики подсчета ущерба деловой репутации. Данная методика может учитывать размер аудитории, ознакомившейся с публикацией, перечень действий, результатом которых является дискредитация деловой репутации, а также создание алгоритмов расчета ущерба", – сказал Шевалье.

https://ria.ru/20250520/bolee--2018048322.html

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