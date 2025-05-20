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ВЭБ.РФ: деловая репутация – стратегический актив - РИА Новости, 20.05.2025
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15:55 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vebrf-2018075341.html
ВЭБ.РФ: деловая репутация – стратегический актив
ВЭБ.РФ: деловая репутация – стратегический актив - РИА Новости, 20.05.2025
ВЭБ.РФ: деловая репутация – стратегический актив
Деловая репутация является стратегическим активом, для подсчета ее ущерба необходима единая методика, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:55:00+03:00
2025-05-20T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Деловая репутация является стратегическим активом, для подсчета ее ущерба необходима единая методика, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье в ходе дискуссии "Деловая репутация" на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). "Деловая репутация — это уникальный образ и характеристики, которые формируются в результате профессионального и социального поведения. Фактически репутация — это стратегический актив, а деловая репутация государственной корпорации является частью государственной репутации и может оказывать влияние на формирование общественного мнения", — приводит пресс-служба госкорпорации слова Шевалье. Он напомнил, что в обзоре 2016 года президиум Верховного суда России указал: распространение порочащих сведений о компании, членах органов управления или ее работниках может причинить ущерб репутации организации. В связи с этим, по словам Шевалье, госкорпорациям необходимо уделять повышенное внимание защите деловой репутации. В настоящее время единой методики подсчета ущерба, нанесенного деловой репутации, нет. Как отметил Шевалье, экспертные организации при проведении подобной оценки пользуются собственными наработками, при этом подходы и результаты могут существенно отличаться. "Такая неопределенность усложняет процесс защиты деловой репутации от недобросовестных действий. Предлагаю рассмотреть вопрос о создании единой методики подсчета ущерба деловой репутации. Данная методика может учитывать размер аудитории, ознакомившейся с публикацией, перечень действий, результатом которых является дискредитация деловой репутации, а также создание алгоритмов расчета ущерба", – сказал Шевалье.
https://ria.ru/20250520/bolee--2018048322.html
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вэб.рф (вэб)
ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ.РФ: деловая репутация – стратегический актив

ВЭБ.РФ: деловая репутация является стратегическим активом

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Деловая репутация является стратегическим активом, для подсчета ее ущерба необходима единая методика, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье в ходе дискуссии "Деловая репутация" на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
"Деловая репутация — это уникальный образ и характеристики, которые формируются в результате профессионального и социального поведения. Фактически репутация — это стратегический актив, а деловая репутация государственной корпорации является частью государственной репутации и может оказывать влияние на формирование общественного мнения", — приводит пресс-служба госкорпорации слова Шевалье.
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Он напомнил, что в обзоре 2016 года президиум Верховного суда России указал: распространение порочащих сведений о компании, членах органов управления или ее работниках может причинить ущерб репутации организации. В связи с этим, по словам Шевалье, госкорпорациям необходимо уделять повышенное внимание защите деловой репутации.
В настоящее время единой методики подсчета ущерба, нанесенного деловой репутации, нет. Как отметил Шевалье, экспертные организации при проведении подобной оценки пользуются собственными наработками, при этом подходы и результаты могут существенно отличаться.
"Такая неопределенность усложняет процесс защиты деловой репутации от недобросовестных действий. Предлагаю рассмотреть вопрос о создании единой методики подсчета ущерба деловой репутации. Данная методика может учитывать размер аудитории, ознакомившейся с публикацией, перечень действий, результатом которых является дискредитация деловой репутации, а также создание алгоритмов расчета ущерба", – сказал Шевалье.
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