https://ria.ru/20250520/uzhas-2017976675.html

Антиукраинский кандидат на выборах в Польше вызвал ужас в Киеве

Антиукраинский кандидат на выборах в Польше вызвал ужас в Киеве - РИА Новости, 20.05.2025

Антиукраинский кандидат на выборах в Польше вызвал ужас в Киеве

Антиукраинские кандидаты на выборах в Польше получили значительное число голосов, это вызывает опасения, заявил депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T05:15:00+03:00

2025-05-20T05:15:00+03:00

2025-05-20T05:15:00+03:00

в мире

польша

украина

киев

верховная рада украины

гжегож браун

кароль навроцкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Антиукраинские кандидаты на выборах в Польше получили значительное число голосов, это вызывает опасения, заявил депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий порталу Polsatnews."В Польше значительно растет поддержка групп, которые хотят нормализовать дипломатические отношения с Россией, что может негативно сказаться на отношениях с Украиной. Больше всего меня испугали шесть процентов Гжегожа Брауна, который настроен против Украины. Он растоптал украинский флаг. У Брауна вместе со Славомиром Менценом, который также устраивал акции против Украины, вместе более 20 процентов голосов. В целом число правых растет", — цитирует политика издание.В статье также отмечается, что, хотя эти ультраправые политики не прошли во второй тур выборов, один из самых популярных кандидатов — Кароль Навроцкий — также выступает против поддержки Украины, и в случае его победы, отношения Варшавы и Киева претерпят большие изменения.В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. В следующий этап прошли кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Второй тур выборов назначен на 1 июня.Как следует из данных ЦИК Польши, Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а Навроцкий – 29,54 процента голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,81 процента голосов. Далее следуют Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны"(6,34 процента), спикер сейма Шимон Холовня (4,99 процента), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (4,86 процента), Магдален Беят от "Левых" (4,23 процента).

https://ria.ru/20250519/ekoaktivisty-2017831735.html

https://ria.ru/20250519/yavka-2017782456.html

польша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, киев, верховная рада украины, гжегож браун, кароль навроцкий