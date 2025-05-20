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Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл
Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.05.2025
Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл
Угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения канонической православной Церкви на Украине сохраняется, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:02:00+03:00
2025-05-20T12:02:00+03:00
2025-05-20T12:02:00+03:00
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения канонической православной Церкви на Украине сохраняется, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник. "Я хотел бы сказать о глубочайшем опасении, озабоченности, которые вызывает у нас ситуация на Украине. Это в первую очередь связано с положением Украинской православной церкви. Сохраняется до сих пор угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения православных общин в этой стране... Нарушаются права человека и религиозной свободы у огромного количества людей в этой стране", - сказал патриарх. Он подчеркнул, что положение Украинской православной церкви ухудшается, насильственные захваты храмов УПЦ особенно жестоки. "А где защита прав человека и религиозной свободы? Почему никто не кричит на Западе, почему не поднимают вопрос? Тишина", - добавил патриарх Кирилл. .
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл заявил о сохраняющейся угрозе уничтожения канонической УПЦ