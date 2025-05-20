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Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.05.2025
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Религия
 
12:02 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/upts-2018024565.html
Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл
Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.05.2025
Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл
Угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения канонической православной Церкви на Украине сохраняется, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:02:00+03:00
2025-05-20T12:02:00+03:00
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украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения канонической православной Церкви на Украине сохраняется, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник. "Я хотел бы сказать о глубочайшем опасении, озабоченности, которые вызывает у нас ситуация на Украине. Это в первую очередь связано с положением Украинской православной церкви. Сохраняется до сих пор угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения православных общин в этой стране... Нарушаются права человека и религиозной свободы у огромного количества людей в этой стране", - сказал патриарх. Он подчеркнул, что положение Украинской православной церкви ухудшается, насильственные захваты храмов УПЦ особенно жестоки. "А где защита прав человека и религиозной свободы? Почему никто не кричит на Западе, почему не поднимают вопрос? Тишина", - добавил патриарх Кирилл. .
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украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл заявил о сохраняющейся угрозе уничтожения канонической УПЦ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения канонической православной Церкви на Украине сохраняется, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник.
«
"Я хотел бы сказать о глубочайшем опасении, озабоченности, которые вызывает у нас ситуация на Украине. Это в первую очередь связано с положением Украинской православной церкви. Сохраняется до сих пор угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения православных общин в этой стране... Нарушаются права человека и религиозной свободы у огромного количества людей в этой стране", - сказал патриарх.
Он подчеркнул, что положение Украинской православной церкви ухудшается, насильственные захваты храмов УПЦ особенно жестоки. "А где защита прав человека и религиозной свободы? Почему никто не кричит на Западе, почему не поднимают вопрос? Тишина", - добавил патриарх Кирилл.
.
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