https://ria.ru/20250520/upts-2018024565.html

Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл

Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.05.2025

Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл

Угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения канонической православной Церкви на Украине сохраняется, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:02:00+03:00

2025-05-20T12:02:00+03:00

2025-05-20T12:02:00+03:00

религия

украина

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106474/47/1064744734_0:315:2933:1965_1920x0_80_0_0_eae8ceb7dbcc59d20c5517d6b107168f.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения канонической православной Церкви на Украине сохраняется, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник. "Я хотел бы сказать о глубочайшем опасении, озабоченности, которые вызывает у нас ситуация на Украине. Это в первую очередь связано с положением Украинской православной церкви. Сохраняется до сих пор угроза юридической ликвидации и фактического уничтожения православных общин в этой стране... Нарушаются права человека и религиозной свободы у огромного количества людей в этой стране", - сказал патриарх. Он подчеркнул, что положение Украинской православной церкви ухудшается, насильственные захваты храмов УПЦ особенно жестоки. "А где защита прав человека и религиозной свободы? Почему никто не кричит на Западе, почему не поднимают вопрос? Тишина", - добавил патриарх Кирилл. .

https://ria.ru/20241117/soyuzniki-1984037092.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия