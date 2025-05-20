https://ria.ru/20250520/ukraina-2018086611.html

"Готов передать". На Западе раскрыли, какой сигнал Киев получил от Трампа

"Готов передать". На Западе раскрыли, какой сигнал Киев получил от Трампа - РИА Новости, 20.05.2025

"Готов передать". На Западе раскрыли, какой сигнал Киев получил от Трампа

На Украине могут воспринять заявление американского президента Дональда Трампа о готовности "передать" переговоры Москве и Киеву как сигнал, что США более не... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:52:00+03:00

2025-05-20T16:52:00+03:00

2025-05-20T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На Украине могут воспринять заявление американского президента Дональда Трампа о готовности "передать" переговоры Москве и Киеву как сигнал, что США более не заинтересованы в активном посредничестве в конфликте, пишет издание Spectator."Поскольку Трамп дал понять, что готов передать переговоры Москве и Киеву, многие украинцы услышат, что США больше не заинтересованы в том, чтобы играть активную роль, а тем более в том, чтобы оказывать серьезное давление (На российского президента Владимира Путина. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.По словам автора текста, это не сулит ничего хорошего Украине, так как ее европейские союзники уже проявили себя принципиально несерьезными и безответственными, тщетно пытаясь надавить на Россию ультиматумом о перемирии.В понедельник российский лидер и президент США провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.Позже издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры были ошеломлены, когда глава Белого дома поделился с ними деталями беседы с российским коллегой.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018065429.html

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018006126.html

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дональд трамп, владимир путин, сша, москва, киев, в мире