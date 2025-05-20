Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 20.05.2025 (обновлено: 15:10 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018065429.html
На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского
На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского - РИА Новости, 20.05.2025
На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского
Состоявшийся накануне телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом привел Владимира Зеленского в ярость,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:08:00+03:00
2025-05-20T15:10:00+03:00
владимир путин
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_076c700cf9899861f9bd9880e9b2dc75.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Состоявшийся накануне телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом привел Владимира Зеленского в ярость, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Прочитал в Financial Times, что Трамп проинформировал их (Европейских лидеров. — Прим. Ред.) о звонке, и что они были ошеломлены. &lt;...&gt; Зеленский также был в ярости, ведь он не получил получил той поддержки со стороны США, на которую рассчитывал. Он не получил от них санкций (Против России. — Прим. Ред.)", — сказал он.По словам аналитика, европейцы, как и Зеленский, недовольны разговором Путина с главой Белого Дома, потому что он противоречит их планам по Украине. Теперь российский и американский президенты находятся "в гармонии друг с другом", добавил Меркурис, назвав их разговор лишь одним шагом в процессе, обещающем быть очень сложным.В понедельник российский лидер и президент США провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвыработать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.Позже издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры были ошеломлены, когда глава Белого дома поделился с ними деталями беседы с российским коллегой.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2017986471.html
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018006126.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4238b6e9a97b77ae6fccb5d19355715d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
Владимир Путин, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского

Меркурис: Зеленский был в ярости после разговора Путина с Трампом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Состоявшийся накануне телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом привел Владимира Зеленского в ярость, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Прочитал в Financial Times, что Трамп проинформировал их (Европейских лидеров. — Прим. Ред.) о звонке, и что они были ошеломлены. <...> Зеленский также был в ярости, ведь он не получил получил той поддержки со стороны США, на которую рассчитывал. Он не получил от них санкций (Против России. — Прим. Ред.)", — сказал он.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Пушков раскрыл, что ошеломило лидеров ЕС после переговоров Путина и Трампа
Вчера, 08:54
По словам аналитика, европейцы, как и Зеленский, недовольны разговором Путина с главой Белого Дома, потому что он противоречит их планам по Украине. Теперь российский и американский президенты находятся "в гармонии друг с другом", добавил Меркурис, назвав их разговор лишь одним шагом в процессе, обещающем быть очень сложным.
В понедельник российский лидер и президент США провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвыработать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.
Позже издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры были ошеломлены, когда глава Белого дома поделился с ними деталями беседы с российским коллегой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде
Вчера, 10:47
 
Владимир ПутинСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала