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На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского
На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского - РИА Новости, 20.05.2025
На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского
Состоявшийся накануне телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом привел Владимира Зеленского в ярость,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Состоявшийся накануне телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом привел Владимира Зеленского в ярость, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Прочитал в Financial Times, что Трамп проинформировал их (Европейских лидеров. — Прим. Ред.) о звонке, и что они были ошеломлены. <...> Зеленский также был в ярости, ведь он не получил получил той поддержки со стороны США, на которую рассчитывал. Он не получил от них санкций (Против России. — Прим. Ред.)", — сказал он.По словам аналитика, европейцы, как и Зеленский, недовольны разговором Путина с главой Белого Дома, потому что он противоречит их планам по Украине. Теперь российский и американский президенты находятся "в гармонии друг с другом", добавил Меркурис, назвав их разговор лишь одним шагом в процессе, обещающем быть очень сложным.В понедельник российский лидер и президент США провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвыработать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.Позже издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры были ошеломлены, когда глава Белого дома поделился с ними деталями беседы с российским коллегой.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2017986471.html
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Владимир Путин, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского
Меркурис: Зеленский был в ярости после разговора Путина с Трампом