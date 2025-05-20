https://ria.ru/20250520/ukraina-2018063323.html
"Самый страшный выбор". На Украине сделали пугающее признание
"Самый страшный выбор". На Украине сделали пугающее признание - РИА Новости, 20.05.2025
"Самый страшный выбор". На Украине сделали пугающее признание
Избрание Владимира Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:59:00+03:00
2025-05-20T14:59:00+03:00
2025-05-20T16:11:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Избрание Владимира Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Двадцатое мая 2019 года — инаугурация Зеленского. <…> Сегодня мы — свидетели самого страшного выбора в истории современной Украины. Выбора, который стоил жизней миллионам. Выбора, который разрушил страну. Выбора, за который еще долго будут расплачиваться будущие поколения", — написал он.По словам политика, надежды украинцев на лучшее будущее при Зеленском не оправдались. В результате, как отметил Дмитрук, Украина оказалась на грани исчезновения, а убийства на улицах и в подвалах стали нормой."Это не просто ошибка. Это национальная трагедия, из которой нужно сделать выводы. Никогда больше нельзя подменять лидерство шоу", — заключил депутат.Срок президентских полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017973842.html
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962314.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, артем дмитрук
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук
"Самый страшный выбор". На Украине сделали пугающее признание
Нардеп Дмитрук: избрание Зеленского президентом стало трагедией для Украины
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Избрание Владимира Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Двадцатое мая 2019 года — инаугурация Зеленского. <…> Сегодня мы — свидетели самого страшного выбора в истории современной Украины. Выбора, который стоил жизней миллионам. Выбора, который разрушил страну. Выбора, за который еще долго будут расплачиваться будущие поколения", — написал он.
По словам политика, надежды украинцев на лучшее будущее при Зеленском не оправдались. В результате, как отметил Дмитрук, Украина оказалась на грани исчезновения, а убийства на улицах и в подвалах стали нормой.
"Это не просто ошибка. Это национальная трагедия, из которой нужно сделать выводы. Никогда больше нельзя подменять лидерство шоу", — заключил депутат.
Срок президентских полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.