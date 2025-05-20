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"Самый страшный выбор". На Украине сделали пугающее признание - РИА Новости, 20.05.2025
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14:59 20.05.2025 (обновлено: 16:11 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018063323.html
"Самый страшный выбор". На Украине сделали пугающее признание
"Самый страшный выбор". На Украине сделали пугающее признание - РИА Новости, 20.05.2025
"Самый страшный выбор". На Украине сделали пугающее признание
Избрание Владимира Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:59:00+03:00
2025-05-20T16:11:00+03:00
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артем дмитрук
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Избрание Владимира Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Двадцатое мая 2019 года — инаугурация Зеленского. &lt;…&gt; Сегодня мы — свидетели самого страшного выбора в истории современной Украины. Выбора, который стоил жизней миллионам. Выбора, который разрушил страну. Выбора, за который еще долго будут расплачиваться будущие поколения", — написал он.По словам политика, надежды украинцев на лучшее будущее при Зеленском не оправдались. В результате, как отметил Дмитрук, Украина оказалась на грани исчезновения, а убийства на улицах и в подвалах стали нормой."Это не просто ошибка. Это национальная трагедия, из которой нужно сделать выводы. Никогда больше нельзя подменять лидерство шоу", — заключил депутат.Срок президентских полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017973842.html
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962314.html
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в мире, украина, владимир зеленский, артем дмитрук
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук
"Самый страшный выбор". На Украине сделали пугающее признание

Нардеп Дмитрук: избрание Зеленского президентом стало трагедией для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Избрание Владимира Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Двадцатое мая 2019 года — инаугурация Зеленского. <…> Сегодня мы — свидетели самого страшного выбора в истории современной Украины. Выбора, который стоил жизней миллионам. Выбора, который разрушил страну. Выбора, за который еще долго будут расплачиваться будущие поколения", — написал он.
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По словам политика, надежды украинцев на лучшее будущее при Зеленском не оправдались. В результате, как отметил Дмитрук, Украина оказалась на грани исчезновения, а убийства на улицах и в подвалах стали нормой.
"Это не просто ошибка. Это национальная трагедия, из которой нужно сделать выводы. Никогда больше нельзя подменять лидерство шоу", — заключил депутат.
Срок президентских полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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