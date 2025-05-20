https://ria.ru/20250520/ukraina-2018061349.html

МИД Китая заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины

МИД Китая заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины - РИА Новости, 20.05.2025

МИД Китая заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины

Китай готов в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон продолжать играть конструктивную роль для окончательного урегулирования украинского кризиса и... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:53:00+03:00

2025-05-20T14:53:00+03:00

2025-05-20T14:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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китай

ватикан

россия

мао нин

пьетро паролин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китай готов в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон продолжать играть конструктивную роль для окончательного урегулирования украинского кризиса и достижения прочного мира, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. "Китай поддерживает все усилия, способствующие миру. Китай готов в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон и совместно с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль для окончательного урегулирования кризиса и достижения прочного мира", - заявила Мао Нин на вопрос о том, рассматривает ли Китай возможность участия в переговорах России и Украины на фоне того, что Ватикан и другие страны предлагают площадки для такого диалога.

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016442009.html

китай

ватикан

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, китай, ватикан, россия, мао нин, пьетро паролин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025