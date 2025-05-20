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МИД Китая заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018061349.html
МИД Китая заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины
МИД Китая заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины - РИА Новости, 20.05.2025
МИД Китая заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины
Китай готов в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон продолжать играть конструктивную роль для окончательного урегулирования украинского кризиса и... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:53:00+03:00
2025-05-20T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
ватикан
россия
мао нин
пьетро паролин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китай готов в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон продолжать играть конструктивную роль для окончательного урегулирования украинского кризиса и достижения прочного мира, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. "Китай поддерживает все усилия, способствующие миру. Китай готов в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон и совместно с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль для окончательного урегулирования кризиса и достижения прочного мира", - заявила Мао Нин на вопрос о том, рассматривает ли Китай возможность участия в переговорах России и Украины на фоне того, что Ватикан и другие страны предлагают площадки для такого диалога.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016442009.html
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в мире, китай, ватикан, россия, мао нин, пьетро паролин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Ватикан, Россия, Мао Нин, Пьетро Паролин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
МИД Китая заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины

Мао Нин: Китай готов играть конструктивную роль для урегулирования на Украине

© AP Photo / Liu ZhengОфициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Liu Zheng
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китай готов в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон продолжать играть конструктивную роль для окончательного урегулирования украинского кризиса и достижения прочного мира, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие миру. Китай готов в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон и совместно с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль для окончательного урегулирования кризиса и достижения прочного мира", - заявила Мао Нин на вопрос о том, рассматривает ли Китай возможность участия в переговорах России и Украины на фоне того, что Ватикан и другие страны предлагают площадки для такого диалога.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине
12 мая, 10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайВатиканРоссияМао НинПьетро ПаролинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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