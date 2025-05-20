https://ria.ru/20250520/ukraina-2018014807.html

"Первородный грех". На Западе признали неприятную правду об Украине

"Первородный грех". На Западе признали неприятную правду об Украине - РИА Новости, 20.05.2025

"Первородный грех". На Западе признали неприятную правду об Украине

Одним из самых трагичных моментов в истории Украины был Майдан, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:32:00+03:00

2025-05-20T11:32:00+03:00

2025-05-20T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.Одним из самых трагичных моментов в истории Украины был Майдан, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."В чем первородный грех Украины? Майдан. <...> Пришла либеральная империя. Она эксплуатировала людей, которые были злы и недовольны, мечтали о Европе. Но они так и не дали им Европу", — написал он.Аналитик назвал людей, которые после этих событий на Украине взяли власть в свои руки, немытой кровожадной толпой. Он также отметил, что до 2014 года жизнь на Украине действительно не была идеальной, но у людей, живущих там, было достоинство.В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием Евромайдан, или просто Майдан, после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более ста человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву отношений с Донбассом на востоке и последующему наступлению на него со стороны новых властей в Киеве.Евромайдан привел к власти на Украине в 2014 году прозападное правительство. Эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2017985107.html

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018006126.html

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агентство по международному развитию сша, золтан кошкович, виктор янукович, донбасс, украина, в мире, европа