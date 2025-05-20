https://ria.ru/20250520/ukraina-2017985107.html

"Медвежья услуга". СМИ раскрыли, что привело к ослаблению ВСУ

"Медвежья услуга". СМИ раскрыли, что привело к ослаблению ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025

"Медвежья услуга". СМИ раскрыли, что привело к ослаблению ВСУ

НАТО, переориентировав ВСУ на свои нормы, ослабило ВСУ, пишет The National Interest. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:31:00+03:00

2025-05-20T08:31:00+03:00

2025-05-20T08:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. НАТО, переориентировав ВСУ на свои нормы, ослабило ВСУ, пишет The National Interest."НАТО оказало Украине медвежью услугу, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой, зависящей от всех тех же технологических приспособлений", — говорится в материале.Отмечается, что вместо того, чтобы работать над поиском собственных решений, Киев положился на западные технологии. Это, по мнению автора, снизило эффективность и обороноспособность украинской армии и сделало ее отсталой .Во вторник ВС России взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе. Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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