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"Медвежья услуга". СМИ раскрыли, что привело к ослаблению ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/ukraina-2017985107.html
"Медвежья услуга". СМИ раскрыли, что привело к ослаблению ВСУ
"Медвежья услуга". СМИ раскрыли, что привело к ослаблению ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
"Медвежья услуга". СМИ раскрыли, что привело к ослаблению ВСУ
НАТО, переориентировав ВСУ на свои нормы, ослабило ВСУ, пишет The National Interest. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:31:00+03:00
2025-05-20T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. НАТО, переориентировав ВСУ на свои нормы, ослабило ВСУ, пишет The National Interest."НАТО оказало Украине медвежью услугу, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой, зависящей от всех тех же технологических приспособлений", — говорится в материале.Отмечается, что вместо того, чтобы работать над поиском собственных решений, Киев положился на западные технологии. Это, по мнению автора, снизило эффективность и обороноспособность украинской армии и сделало ее отсталой .Во вторник ВС России взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе. Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.
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вооруженные силы украины, украина, сумская область, киев, нато, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Сумская область, Киев, НАТО, Вооруженные силы РФ, В мире
"Медвежья услуга". СМИ раскрыли, что привело к ослаблению ВСУ

NI: помощь НАТО сделала ВСУ отсталой

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. НАТО, переориентировав ВСУ на свои нормы, ослабило ВСУ, пишет The National Interest.
"НАТО оказало Украине медвежью услугу, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой, зависящей от всех тех же технологических приспособлений", — говорится в материале.
Отмечается, что вместо того, чтобы работать над поиском собственных решений, Киев положился на западные технологии. Это, по мнению автора, снизило эффективность и обороноспособность украинской армии и сделало ее отсталой .
Во вторник ВС России взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе. Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаСумская областьКиевНАТОВооруженные силы РФВ мире
 
 
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