https://ria.ru/20250520/tusk-2018136413.html
Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией
Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией - РИА Новости, 20.05.2025
Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:57:00+03:00
2025-05-20T21:57:00+03:00
2025-05-20T21:57:00+03:00
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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. В последнее время в Польше регулярно возникают скандалы после очередных сообщений о том, что полицейские из Германии через неохраняемую границу в Польшу переправляют нелегальных мигрантов. "Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять. Я буду готов закрыть границы", - заявил Туск в эфире Польского телевидения. Он пояснил, что в случае необходимости воспользуется возможностью временно отказаться от выполнения положений трактата Европейского союза. "Я не хочу вреда для поляков, которые хотят пересекать границы, например, потому, что работают в Германии, а живут в Польше или наоборот. Я сказал немцам, что если будете пытаться отправлять нам мигрантов, то использую пункт 72 трактата ЕС, который позволит нам временный отказ от всех обязательств трактата", - сказал премьер.
https://ria.ru/20250213/polsha-1999195337.html
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в мире, польша, германия, дональд туск, евросоюз
В мире, Польша, Германия, Дональд Туск, Евросоюз
Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией
Туск готов закрыть границу с Германией, если оттуда будут переправлять мигрантов