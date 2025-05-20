https://ria.ru/20250520/tusk-2018136413.html

Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией

Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией - РИА Новости, 20.05.2025

Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T21:57:00+03:00

2025-05-20T21:57:00+03:00

2025-05-20T21:57:00+03:00

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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. В последнее время в Польше регулярно возникают скандалы после очередных сообщений о том, что полицейские из Германии через неохраняемую границу в Польшу переправляют нелегальных мигрантов. "Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять. Я буду готов закрыть границы", - заявил Туск в эфире Польского телевидения. Он пояснил, что в случае необходимости воспользуется возможностью временно отказаться от выполнения положений трактата Европейского союза. "Я не хочу вреда для поляков, которые хотят пересекать границы, например, потому, что работают в Германии, а живут в Польше или наоборот. Я сказал немцам, что если будете пытаться отправлять нам мигрантов, то использую пункт 72 трактата ЕС, который позволит нам временный отказ от всех обязательств трактата", - сказал премьер.

https://ria.ru/20250213/polsha-1999195337.html

https://ria.ru/20250313/pogransluzhba-2004818547.html

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в мире, польша, германия, дональд туск, евросоюз