https://ria.ru/20250520/turtsiya-2018143175.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 20.05.2025

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T23:45:00+03:00

2025-05-20T23:45:00+03:00

2025-05-20T23:50:00+03:00

в мире

стамбул

турция

землетрясение

мраморное море

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СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Несколько толчков ощущались на западе города в 23.36 мск. Особой паники среди населения нет.Оповещения сразу после толчков пришли и пользователям приложений на смартфонах.По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр располагался в Мраморном море, напротив района Бююкчекмедже, магнитуда составила 4. Очаг залегал на глубине в 8 километров.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, повреждены более 4 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250518/zemletryasenie-2017661560.html

стамбул

турция

мраморное море

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в мире, стамбул, турция, землетрясение, мраморное море