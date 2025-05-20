https://ria.ru/20250520/turtsiya-2018143175.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 20.05.2025
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T23:45:00+03:00
2025-05-20T23:45:00+03:00
2025-05-20T23:50:00+03:00
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СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Несколько толчков ощущались на западе города в 23.36 мск. Особой паники среди населения нет.Оповещения сразу после толчков пришли и пользователям приложений на смартфонах.По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр располагался в Мраморном море, напротив района Бююкчекмедже, магнитуда составила 4. Очаг залегал на глубине в 8 километров.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, повреждены более 4 тысяч зданий.
https://ria.ru/20250518/zemletryasenie-2017661560.html
стамбул
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мраморное море
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в мире, стамбул, турция, землетрясение, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Землетрясение, Мраморное море
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле