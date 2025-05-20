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Биография Алексея Туполева

Биография Алексея Туполева - РИА Новости, 20.05.2025

Биография Алексея Туполева

Советский авиаконструктор Алексей Андреевич Туполев родился 20 мая 1925 года в Москве в семье выдающегося авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:15:00+03:00

2025-05-20T01:15:00+03:00

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Советский авиаконструктор Алексей Андреевич Туполев родился 20 мая 1925 года в Москве в семье выдающегося авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева (1888-1972). Во время Великой Отечественной войны семья Туполевых была эвакуирована в Омск. В 1942 году, после окончания средней школы, юноша начал работать в ЦКБ-29 НКВД СССР (завод № 156, с 1966 года – Московский машиностроительный завод "Опыт", с 1989 года – Авиационный научно-технический комплекс имени А.Н. Туполева, сейчас АО "Туполев", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) под руководством своего отца. Его первым проектом стала деревянная хвостовая часть фюзеляжа для Ту-2, которую использовали в серийном производстве для экономии металла в годы войны. По возвращении из эвакуации в 1943 году поступил в Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе (ныне Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет). После окончания института в 1949 году Алексей Туполев вернулся в КБ своего отца, где продолжил работать в должности инженера-расчетчика, а затем ведущего инженера. Он принимал участие в создании многих военных самолетов марки "Ту" и их модификаций – Ту-2, Ту-4 , Ту-70, Ту-16, Ту-22; в разработке пассажирских самолетов Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134. При проработке компоновки варианта самолета "88" (Ту-16) с двумя турбореактивными двигателями предложил вариант с размещением двигателей у борта фюзеляжа за вторым лонжероном крыла и с одностоечным главным шасси. Именно эта компоновка была принята для дальнейшей разработки.В 1957 году в КБ Туполева был организован специальный отдел "К", перед которым руководство страны поставило задачу создать беспилотные авиационные системы. После того как руководство новым структурным подразделением было поручено Алексею Туполеву, началась активная разработка изделия "С", более известного как Ту-121. Преодолев многочисленные трудности в процессе проектирования, через год после получения задания отдел Туполева успешно завершил заводские испытания нового комплекса дальней беспилотной разведки.Благодаря умелому руководству конструктора подразделение постепенно превратилось в центр инновационных разработок в области советской авиации, а работы отдела стали важным этапом на пути к созданию более совершенных беспилотников, заложив основы советской разведывательной авиации. Позднее были созданы такие летательные аппараты, как дальний беспилотный разведчик Ту-123 и на его базе полностью спасаемый разведчик Ту-139, оперативно-тактические разведывательные беспилотные летательные аппараты Ту-141, Ту-143.По результатам проведенных в 1950-1960-х годах работ Туполев защитил сначала диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в 1953 году, а в 1963 году за научный труд по новым летательным аппаратам ему была присуждена ученая степень доктора технических наук. В 1963 году Алексей Туполев занял должность главного конструктора и заместителя генерального конструктора конструкторского бюро.В начале 1960-х годов конструкторское бюро получило новое задание – разработка первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Постепенно, с включением в работу по самолету подразделений всего КБ, Алексей Туполев как главный конструктор стал признанным руководителем данного проекта. Благодаря ему был привлечен широкий круг научно-исследовательских институтов, которые совместными усилиями с КБ решили огромный объем новых технических задач, связанных с особенностями длительного сверхзвукового полета. Научно-технические разработки, выполненные в рамках программы Ту-144, создали основу для последующей успешной реализации других проектов конструкторского бюро по созданию сверхзвуковых тяжелых самолетов.31 декабря 1968 года самолет Ту-144 совершил свой первый испытательный полет. Эта дата стала днем первого в истории мировой авиации полета сверхзвукового транспортного воздушного средства. 5 июня 1969 года Ту-144 вновь вошел в историю, впервые в мировой транспортной авиации преодолев звуковой барьер. В 1973 году, после смерти отца, Алексей Туполев стал генеральным конструктором Московского машиностроительного завода "Опыт". Параллельно с работой над серийной версией сверхзвукового лайнера Ту-144 он участвовал в модернизации летных характеристик стратегических бомбардировщиков Ту-22М2 и Ту-22М3, занимался разработкой Ту-95МС, а также курировал ввод в эксплуатацию пассажирского самолета Ту-154Б.С 1974 года, согласно постановлению Совета Министров СССР, конструкторское бюро Туполева вело разработку стратегического многоцелевого бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Выполнение данной программы потребовало разработки новых методов проектирования и расчетов, освоения новых композиционных материалов, создания нового уникального технологического и станочного оборудования. Результатом работы КБ Туполева, а также огромного количества предприятий и организаций авиационной промышленности и смежных отраслей явился первый полет опытного самолета 18 декабря 1981 года. Под руководством Алексея Туполева были разработаны пассажирские лайнеры Ту-204, Ту-334, а также одноступенчатый многоразовый воздушно-космический самолет Ту-2000 ("Буран"); улучшена экономика Ту-154 – была создана его модификация Ту-154М.В середине 1980-х годов специалисты конструкторского бюро под руководством Туполева приступили к созданию лайнера, одна из силовых установок которого работала на криогенном топливе – жидком водороде. 15 апреля 1988 года машина под названием Ту-155 поднялась в небо. Это событие вошло в историю как первый в мире полет на криогенном топливе.Наряду с конструкторской деятельностью он вел большую преподавательскую и научную работу в Московском авиационном технологическом институт имени К.Э. Циолковского (ныне в составе Московского авиационного института (национального исследовательского университета). В 1978-1985 был заведующим кафедрой "Аэродинамика и конструкция летательных аппаратов" МАТИ, с 1964 года – профессором. Ему принадлежат ряд трудов по аэродинамической компоновке сверхзвуковых пассажирских самолетов и авиационной эргономике.Являлся депутатом Верховного Совета СССР (1975-1989), народным депутатом СССР (1989-1991).В 1984 году Туполев был избран академиком Академии наук СССР (ныне Российская академия наук), внес значительный личный вклад в работу Института автоматики Академии наук СССР.12 мая 2001 года Алексей Туполев скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.Алексей Туполев – Герой Социалистического Труда (1972), лауреат Государственной премии СССР (1967) и Ленинской премии (1980).Был награжден орденом Ленина (1971, 1972, 1975), орденами Трудового Красного Знамени (1966), Октябрьской Революции (1989) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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