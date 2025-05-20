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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 20.05.2025 (обновлено: 07:57 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/trevoga-2017977991.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:01:00+03:00
2025-05-20T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250201/opasnost-1996752249.html
курская область
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Дарья Буймова
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность, жителей призвали укрыться

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Курской области объявлена ракетная опасность
1 февраля, 07:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасность
 
 
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