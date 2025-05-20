https://ria.ru/20250520/trevoga-2017977991.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:01:00+03:00
2025-05-20T06:01:00+03:00
2025-05-20T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250201/opasnost-1996752249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность, жителей призвали укрыться