https://ria.ru/20250520/transport-2018000662.html
Минтранс рассказал о разработке законопроекта о беспилотном транспорте
Минтранс рассказал о разработке законопроекта о беспилотном транспорте - РИА Новости, 20.05.2025
Минтранс рассказал о разработке законопроекта о беспилотном транспорте
Минтранс РФ до конца текущего года представит законопроект о беспилотном транспорте, разработанный совместно с производителями и заинтересованными госорганами,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:19:00+03:00
2025-05-20T10:19:00+03:00
2025-05-20T10:19:00+03:00
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министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минтранс РФ до конца текущего года представит законопроект о беспилотном транспорте, разработанный совместно с производителями и заинтересованными госорганами, сообщила пресс-служба министерства. "Министерство транспорта совместно с производителями таких машин и заинтересованными госорганами до конца года представит проект федерального закона о беспилотном транспорте", - говорится в Telegram-канале Минтранса со ссылкой на директора департамента цифровых технологий министерства Артема Юренкова. В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, а также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году. Как уточнили в Минтрансе, беспилотные грузовики уже проехали свыше 9 миллионов километров. "С учетом опыта ЭПР (экспериментальный правовой режим - ред.) по поручению правительства разрабатывается законопроект для внедрения беспилотных авто на постоянной основе", - добавили в ведомстве. Отмечается, что в документ войдут понятия, критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации, а также будут предусмотрены положения о создаваемом АО "ГЛОНАСС" Центре мониторинга движения беспилотных автомобилей. Он позволит обеспечивать экстренную остановку в случае незаконного вмешательства в систему.
https://ria.ru/20240829/ekspert-1969313257.html
https://ria.ru/20250208/buduschee-1998031134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Технологии, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс рассказал о разработке законопроекта о беспилотном транспорте
Минтранс представит законопроект о беспилотном транспорте до конца года
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Минтранс РФ до конца текущего года представит законопроект о беспилотном транспорте, разработанный совместно с производителями и заинтересованными госорганами, сообщила пресс-служба
министерства.
"Министерство транспорта совместно с производителями таких машин и заинтересованными госорганами до конца года представит проект федерального закона о беспилотном транспорте", - говорится в Telegram-канале Минтранса со ссылкой на директора департамента цифровых технологий министерства Артема Юренкова.
В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, а также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году.
Как уточнили в Минтрансе, беспилотные грузовики уже проехали свыше 9 миллионов километров. "С учетом опыта ЭПР (экспериментальный правовой режим - ред.) по поручению правительства разрабатывается законопроект для внедрения беспилотных авто на постоянной основе", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в документ войдут понятия, критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации, а также будут предусмотрены положения о создаваемом АО "ГЛОНАСС" Центре мониторинга движения беспилотных автомобилей. Он позволит обеспечивать экстренную остановку в случае незаконного вмешательства в систему.