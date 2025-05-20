https://ria.ru/20250520/transport-2018000662.html

Минтранс рассказал о разработке законопроекта о беспилотном транспорте

Минтранс рассказал о разработке законопроекта о беспилотном транспорте - РИА Новости, 20.05.2025

Минтранс рассказал о разработке законопроекта о беспилотном транспорте

Минтранс РФ до конца текущего года представит законопроект о беспилотном транспорте, разработанный совместно с производителями и заинтересованными госорганами,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:19:00+03:00

2025-05-20T10:19:00+03:00

2025-05-20T10:19:00+03:00

экономика

технологии

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минтранс РФ до конца текущего года представит законопроект о беспилотном транспорте, разработанный совместно с производителями и заинтересованными госорганами, сообщила пресс-служба министерства. "Министерство транспорта совместно с производителями таких машин и заинтересованными госорганами до конца года представит проект федерального закона о беспилотном транспорте", - говорится в Telegram-канале Минтранса со ссылкой на директора департамента цифровых технологий министерства Артема Юренкова. В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, а также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году. Как уточнили в Минтрансе, беспилотные грузовики уже проехали свыше 9 миллионов километров. "С учетом опыта ЭПР (экспериментальный правовой режим - ред.) по поручению правительства разрабатывается законопроект для внедрения беспилотных авто на постоянной основе", - добавили в ведомстве. Отмечается, что в документ войдут понятия, критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации, а также будут предусмотрены положения о создаваемом АО "ГЛОНАСС" Центре мониторинга движения беспилотных автомобилей. Он позволит обеспечивать экстренную остановку в случае незаконного вмешательства в систему.

https://ria.ru/20240829/ekspert-1969313257.html

https://ria.ru/20250208/buduschee-1998031134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)