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Трамп ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России - РИА Новости, 20.05.2025
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23:26 20.05.2025 (обновлено: 23:51 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2018142078.html
Трамп ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России
Трамп ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России
Президент США Дональд Трамп в ответ на призыв Владимира Зеленского ввести новые санкции против России заявил, что только американский лидер принимает такие... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T23:26:00+03:00
2025-05-20T23:51:00+03:00
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владимир зеленский
в мире
украина
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на призыв Владимира Зеленского ввести новые санкции против России заявил, что только американский лидер принимает такие решения."Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя", — сказал он в Белом доме.Глава государства также отметил, что для украинского урегулирования настал критический момент.Накануне Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом вновь призвал его ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти заявления главы киевского режима, подчеркнула, что Россия на ультиматумы никогда не откликается. По ее словам, Зеленского и западноевропейских ультралибералов не интересует достижение мира: они хотят любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния.В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.Встреча в СтамбулеПрямые контакты между Москвой и Киевом состоялись 16 мая в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018065429.html
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сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, в мире, украина, санкции, санкции в отношении россии, вооруженные силы украины, мария захарова, владимир мединский
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Санкции, Санкции в отношении России, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Владимир Мединский
Трамп ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России

Трамп заявил, что только он принимает решение по санкциям против РФ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на призыв Владимира Зеленского ввести новые санкции против России заявил, что только американский лидер принимает такие решения.
"Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя", — сказал он в Белом доме.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского
Вчера, 15:08
Глава государства также отметил, что для украинского урегулирования настал критический момент.
Накануне Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом вновь призвал его ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти заявления главы киевского режима, подчеркнула, что Россия на ультиматумы никогда не откликается. По ее словам, Зеленского и западноевропейских ультралибералов не интересует достижение мира: они хотят любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Вчера, 10:12
В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.

Встреча в Стамбуле

Прямые контакты между Москвой и Киевом состоялись 16 мая в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда
18 мая, 08:00
 
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