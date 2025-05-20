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Трамп заявил, что его не беспокоит ситуация на границе России и Финляндии
Трамп заявил, что его не беспокоит ситуация на границе России и Финляндии - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп заявил, что его не беспокоит ситуация на границе России и Финляндии
Президент США Дональд Трамп отверг заявления о якобы угрозе Финляндии и Норвегии со стороны России. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T23:24:00+03:00
2025-05-20T23:24:00+03:00
2025-05-20T23:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг заявления о якобы угрозе Финляндии и Норвегии со стороны России."Я не беспокоюсь совсем. Эти две страны будут в полной безопасности", - заявил Трамп в Белом доме на вопрос о якобы действиях России по укреплению своих сил на границе и последствиях этого для Финляндии и Норвегии.
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в мире, финляндия, россия, сша, дональд трамп
В мире, Финляндия, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что его не беспокоит ситуация на границе России и Финляндии
Трампа не обеспокоен сообщениями об укреплении Россией границы с Финляндией