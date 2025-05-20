https://ria.ru/20250520/tramp-2018141703.html

Трамп обсудит с Путиным проблему размещения оружия в космосе

Трамп обсудит с Путиным проблему размещения оружия в космосе - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп обсудит с Путиным проблему размещения оружия в космосе

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T23:21:00+03:00

2025-05-20T23:21:00+03:00

2025-05-20T23:34:00+03:00

в мире

сша

владимир путин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе."Мы не говорили об этом, но в подходящее время мы это сделаем", - заявил Трамп в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250520/razgovor-2018132634.html

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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп