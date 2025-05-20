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Канада хочет быть под защитой "Золотого купола" США, заявил Трамп - РИА Новости, 20.05.2025
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23:13 20.05.2025 (обновлено: 23:14 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2018141025.html
Канада хочет быть под защитой "Золотого купола" США, заявил Трамп
Канада хочет быть под защитой "Золотого купола" США, заявил Трамп - РИА Новости, 20.05.2025
Канада хочет быть под защитой "Золотого купола" США, заявил Трамп
Канада хочет быть под защитой американской системы ПРО "Золотой купол", Вашингтон будет вести переговоры об этом с Оттавой, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T23:13:00+03:00
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в мире
канада
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Канада хочет быть под защитой американской системы ПРО "Золотой купол", Вашингтон будет вести переговоры об этом с Оттавой, заявил президент США Дональд Трамп."Они (Канада - ред.) хотят быть частью этого, так что мы будем разговаривать с ними", - сказал Трамп в Белом доме, кадры транслировали СМИ.Ранее во вторник президент США анонсировал, что американские власти выбрали архитектуру для своей ПРО "Золотой купол".
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в мире, канада, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Канада, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Канада хочет быть под защитой "Золотого купола" США, заявил Трамп

Трамп: Канада хочет быть под защитой американской системы ПРО "Золотой купол"

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Канада хочет быть под защитой американской системы ПРО "Золотой купол", Вашингтон будет вести переговоры об этом с Оттавой, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они (Канада - ред.) хотят быть частью этого, так что мы будем разговаривать с ними", - сказал Трамп в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
Ранее во вторник президент США анонсировал, что американские власти выбрали архитектуру для своей ПРО "Золотой купол".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп объяснил необходимость создания ПРО "Золотой купол"
Вчера, 23:12
 
В миреКанадаВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
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