https://ria.ru/20250520/tramp-2018132940.html

Трамп выделит средства на реализацию проекта "Золотой купол", пишут СМИ

Трамп выделит средства на реализацию проекта "Золотой купол", пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп выделит средства на реализацию проекта "Золотой купол", пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп во вторник днем объявит о выделении 25 миллиардов долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T21:00:00+03:00

2025-05-20T21:00:00+03:00

2025-05-20T21:09:00+03:00

дональд трамп

в мире

сша

министерство обороны сша

пит хегсет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018002334_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_67f485e8333d166ce1e67995b4ba19a6.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник днем объявит о выделении 25 миллиардов долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны "Золотой купол", сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.Сумма соответствует запросу, включённому в масштабный законопроект администрации о бюджете, пока не одобренный конгрессом. Общая стоимость реализации проекта, по оценке бюджетного управления конгресса, может превысить 500 миллиардов долларов за 20 лет.Ожидается, что чуть позднее Трамп выступит с объявлением о своем решении в Овальном кабинете Белого дома вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом. По данным издания, руководителем программы назначат генерала Космических сил США Майкла Гетлайна.Проект предусматривает создание многослойной системы обороны с использованием спутников, датчиков и перехватчиков для защиты территории США.

https://ria.ru/20250516/tramp-2017321995.html

https://ria.ru/20250515/tramp-2017086995.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, сша, министерство обороны сша, пит хегсет