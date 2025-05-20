https://ria.ru/20250520/tramp-2018132940.html
Трамп выделит средства на реализацию проекта "Золотой купол", пишут СМИ
Трамп выделит средства на реализацию проекта "Золотой купол", пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп выделит средства на реализацию проекта "Золотой купол", пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп во вторник днем объявит о выделении 25 миллиардов долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:00:00+03:00
2025-05-20T21:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник днем объявит о выделении 25 миллиардов долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны "Золотой купол", сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.Сумма соответствует запросу, включённому в масштабный законопроект администрации о бюджете, пока не одобренный конгрессом. Общая стоимость реализации проекта, по оценке бюджетного управления конгресса, может превысить 500 миллиардов долларов за 20 лет.Ожидается, что чуть позднее Трамп выступит с объявлением о своем решении в Овальном кабинете Белого дома вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом. По данным издания, руководителем программы назначат генерала Космических сил США Майкла Гетлайна.Проект предусматривает создание многослойной системы обороны с использованием спутников, датчиков и перехватчиков для защиты территории США.
https://ria.ru/20250516/tramp-2017321995.html
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дональд трамп, в мире, сша, министерство обороны сша, пит хегсет
Дональд Трамп, В мире, США, Министерство обороны США, Пит Хегсет
Трамп выделит средства на реализацию проекта "Золотой купол", пишут СМИ
Politico: Трамп выделит 25 млрд долларов на реализацию проекта "Золотой купол"