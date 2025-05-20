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Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России - РИА Новости, 20.05.2025
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20:25 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/tramp-2018128780.html
Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России
Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России - РИА Новости, 20.05.2025
Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России
Евросоюз, выпуская 17-й пакет санкций после разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывал, что Трамп также... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:25:00+03:00
2025-05-20T20:25:00+03:00
россия
сша
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дональд трамп
владимир путин
богдан безпалько
евросоюз
санкции
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз, выпуская 17-й пакет санкций после разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывал, что Трамп также введет санкции против РФ, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Очевидно, что в данной ситуации европейцы рассчитывали, что Трамп тоже будет вводить какие-либо санкции против России. Они хотели его тоже на это сподвигнуть", - заявил Безпалько. Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 20 физических и 62 юридических лица. Одновременно с этим Евросоюз утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250520/kallas-2018126103.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, богдан безпалько, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Богдан Безпалько, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России

Политолог Безпалько: ЕС рассчитывал, что Трамп примкнет к 17-му пакету санкций

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз, выпуская 17-й пакет санкций после разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывал, что Трамп также введет санкции против РФ, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Очевидно, что в данной ситуации европейцы рассчитывали, что Трамп тоже будет вводить какие-либо санкции против России. Они хотели его тоже на это сподвигнуть", - заявил Безпалько.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Вчера, 20:01
Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 20 физических и 62 юридических лица. Одновременно с этим Евросоюз утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Придурки: Путин о тех, кто вводит санкции против России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал придурками тех, кто вводит санкции против России
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РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинБогдан БезпалькоЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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