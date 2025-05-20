https://ria.ru/20250520/tramp-2018128780.html

Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России

Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России - РИА Новости, 20.05.2025

Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России

Евросоюз, выпуская 17-й пакет санкций после разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывал, что Трамп также... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:25:00+03:00

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владимир путин

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евросоюз

санкции

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз, выпуская 17-й пакет санкций после разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывал, что Трамп также введет санкции против РФ, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Очевидно, что в данной ситуации европейцы рассчитывали, что Трамп тоже будет вводить какие-либо санкции против России. Они хотели его тоже на это сподвигнуть", - заявил Безпалько. Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 20 физических и 62 юридических лица. Одновременно с этим Евросоюз утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250520/kallas-2018126103.html

https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, богдан безпалько, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии