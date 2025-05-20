https://ria.ru/20250520/tramp-2018128780.html
Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России
Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России - РИА Новости, 20.05.2025
Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России
Евросоюз, выпуская 17-й пакет санкций после разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывал, что Трамп также... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:25:00+03:00
2025-05-20T20:25:00+03:00
2025-05-20T20:25:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
богдан безпалько
евросоюз
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351125_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_4be4d55924343de2ec3570618ea414c4.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз, выпуская 17-й пакет санкций после разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывал, что Трамп также введет санкции против РФ, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Очевидно, что в данной ситуации европейцы рассчитывали, что Трамп тоже будет вводить какие-либо санкции против России. Они хотели его тоже на это сподвигнуть", - заявил Безпалько. Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 20 физических и 62 юридических лица. Одновременно с этим Евросоюз утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250520/kallas-2018126103.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351125_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_0925a8391e8a4926f4ef404f2308f5ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, богдан безпалько, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Богдан Безпалько, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Эксперт: ЕС рассчитывал, что Трамп присоединится к санкциям против России
Политолог Безпалько: ЕС рассчитывал, что Трамп примкнет к 17-му пакету санкций