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Трамп с первого дня хотел наладить отношения с Россией, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.05.2025
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18:07 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/tramp-2018108735.html
Трамп с первого дня хотел наладить отношения с Россией, пишет Bloomberg
Трамп с первого дня хотел наладить отношения с Россией, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп с первого дня хотел наладить отношения с Россией, пишет Bloomberg
Президент США Дональд Трамп с первого дня на своем посту стремился восстановить отношения с Россией, неважно, путем заключения мирного соглашения по Украине или РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:07:00+03:00
2025-05-20T18:07:00+03:00
в мире
россия
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сша
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с первого дня на своем посту стремился восстановить отношения с Россией, неважно, путем заключения мирного соглашения по Украине или "отказом" от нее, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. Как отмечает Чемпион, налаживание отношений с РФ Трампу необходимо, чтобы обеспечить экономическое процветание США. "Его (Трампа - ред.) целью с первого дня являлось восстановление отношений с Россией... Участие Америки в войне было препятствием, которое нужно устранить... и лучшим вариантом было бы мирное урегулирование, а не отказ от Украины. Тем не менее, это было не столь важно", - пишет автор статьи. При этом, подчеркивает колумнист, продолжение ведения конфликта при поддержке США или без нее в любом случае будет стоить Киеву ежедневных человеческих жертв и потери территорий. Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Американский экономист Джеффри Сакс 23 апреля в разговоре с РИА Новости заявил, что Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине, Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250517/tramp-2017524416.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Трамп с первого дня хотел наладить отношения с Россией, пишет Bloomberg

Bloomberg: Трамп хотел наладить отношения с РФ, даже путем отказа от Украины

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с первого дня на своем посту стремился восстановить отношения с Россией, неважно, путем заключения мирного соглашения по Украине или "отказом" от нее, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
Как отмечает Чемпион, налаживание отношений с РФ Трампу необходимо, чтобы обеспечить экономическое процветание США.
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"Его (Трампа - ред.) целью с первого дня являлось восстановление отношений с Россией... Участие Америки в войне было препятствием, которое нужно устранить... и лучшим вариантом было бы мирное урегулирование, а не отказ от Украины. Тем не менее, это было не столь важно", - пишет автор статьи.
При этом, подчеркивает колумнист, продолжение ведения конфликта при поддержке США или без нее в любом случае будет стоить Киеву ежедневных человеческих жертв и потери территорий.
Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Американский экономист Джеффри Сакс 23 апреля в разговоре с РИА Новости заявил, что Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине, Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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