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Белый дом анонсировал выступление Трампа и шефа Пентагона - РИА Новости, 20.05.2025
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17:13 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/tramp-2018093432.html
Белый дом анонсировал выступление Трампа и шефа Пентагона
Белый дом анонсировал выступление Трампа и шефа Пентагона - РИА Новости, 20.05.2025
Белый дом анонсировал выступление Трампа и шефа Пентагона
Белый дом на фоне подготовки плана по развертыванию системы противоракетной обороны "Золотой купол" анонсировал на 22.00 мск совместное выступление президента... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:13:00+03:00
2025-05-20T17:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Белый дом на фоне подготовки плана по развертыванию системы противоракетной обороны "Золотой купол" анонсировал на 22.00 мск совместное выступление президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета. "Президент совместно с министром обороны выступят с заявлением", - сообщили журналистам в американской администрации. Повестка предстоящего выступления не раскрывается. Как ранее сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл телеканалу CNN, министерство разработало архитектуру и план внедрения ПРО, которая, по его словам, "обеспечит защиту американцев от широкого спектра глобальных ракетных угроз". На разработку "Золотого купола" планируется направить 25 миллиардов долларов в следующем бюджете США, а общие затраты могут превысить 500 миллиардов долларов в течение 20 лет, отмечает CNN. В числе главных претендентов на реализацию проекта — компании SpaceX, Palantir и Anduril. Президент Трамп подписал указ о создании "Золотого купола" 28 января. Система будет включать перехватчики в космосе с лазерным оружием и защиту от гиперзвуковых ракет.
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в мире, сша, космос - риа наука, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, spacex
В мире, США, Космос - РИА Наука, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, SpaceX
Белый дом анонсировал выступление Трампа и шефа Пентагона

Белый дом анонсировал выступление Трампа и главы Пентагона Хегсета на 22.00 мск

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Белый дом на фоне подготовки плана по развертыванию системы противоракетной обороны "Золотой купол" анонсировал на 22.00 мск совместное выступление президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета.
"Президент совместно с министром обороны выступят с заявлением", - сообщили журналистам в американской администрации.
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Вчера, 16:52
Повестка предстоящего выступления не раскрывается.
Как ранее сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл телеканалу CNN, министерство разработало архитектуру и план внедрения ПРО, которая, по его словам, "обеспечит защиту американцев от широкого спектра глобальных ракетных угроз".
На разработку "Золотого купола" планируется направить 25 миллиардов долларов в следующем бюджете США, а общие затраты могут превысить 500 миллиардов долларов в течение 20 лет, отмечает CNN. В числе главных претендентов на реализацию проекта — компании SpaceX, Palantir и Anduril.
Президент Трамп подписал указ о создании "Золотого купола" 28 января. Система будет включать перехватчики в космосе с лазерным оружием и защиту от гиперзвуковых ракет.
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В миреСШАКосмос - РИА НаукаДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАSpaceX
 
 
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