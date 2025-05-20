https://ria.ru/20250520/tramp-2018081166.html
Байден не подписывал документы самостоятельно, заявил Трамп
Байден не подписывал документы самостоятельно, заявил Трамп - РИА Новости, 20.05.2025
Байден не подписывал документы самостоятельно, заявил Трамп
Бывший президент США Джо Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал, утверждает нынешний глава государства Дональд Трамп. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:29:00+03:00
2025-05-20T16:29:00+03:00
2025-05-20T16:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал, утверждает нынешний глава государства Дональд Трамп. "Я выяснил, что это был не он (Байден - ред.)… Кто управлял автоподписью? Это очень серьезный вопрос. У нас был президент, который ничего не подписал. Он использовал автоподпись почти для всего", - сообщил Трамп журналистам в Капитолии. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства. Как сообщала ранее газета Wall Street Journal, ближайшее окружение Байдена следило за тем, чтобы чиновники и помощники бывшего американского лидера не обсуждали публично его когнитивные способности до окончания президентских выборов. Байден - старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден не подписывал документы самостоятельно, заявил Трамп
Трамп: Байден за время нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал