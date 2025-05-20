WP: в Европе считают, что Трамп вряд ли усилит давление на Россию
WP: у лидеров ЕС сложилось впечатление, что Трамп не усилит давление на Россию
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. У лидеров Европы после обсуждения с президентом США Дональдом Трампом беседы с российским лидером Владимиром Путиным сложилось впечатление, что их американский коллега в скором времени вряд ли усилит давление на РФ, сообщает газета Washington Post.
"После последующего разговора между Трампом и европейскими лидерами сложилось четкое впечатление, что Трамп, возможно, не будет готов в ближайшее время усилить давление на Путина и что он даже может ослабить участие США в посреднических усилиях", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на осведомленный источник.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии, президентом Финляндии, главой Европейской комиссии и Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.