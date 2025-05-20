Рейтинг@Mail.ru
WP: в Европе считают, что Трамп вряд ли усилит давление на Россию - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/tramp-2018066726.html
WP: в Европе считают, что Трамп вряд ли усилит давление на Россию
WP: в Европе считают, что Трамп вряд ли усилит давление на Россию - РИА Новости, 20.05.2025
WP: в Европе считают, что Трамп вряд ли усилит давление на Россию
У лидеров Европы после обсуждения с президентом США Дональдом Трампом беседы с российским лидером Владимиром Путиным сложилось впечатление, что их американский... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:13:00+03:00
2025-05-20T15:13:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018002334_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_67f485e8333d166ce1e67995b4ba19a6.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. У лидеров Европы после обсуждения с президентом США Дональдом Трампом беседы с российским лидером Владимиром Путиным сложилось впечатление, что их американский коллега в скором времени вряд ли усилит давление на РФ, сообщает газета Washington Post. "После последующего разговора между Трампом и европейскими лидерами сложилось четкое впечатление, что Трамп, возможно, не будет готов в ближайшее время усилить давление на Путина и что он даже может ослабить участие США в посреднических усилиях", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на осведомленный источник. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии, президентом Финляндии, главой Европейской комиссии и Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
https://ria.ru/20250520/trump-2018051159.html
https://ria.ru/20250520/beseda-2017960474.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018002334_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_43af500db3657ddbe56bacf0cf06d4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Санкции в отношении России
WP: в Европе считают, что Трамп вряд ли усилит давление на Россию

WP: у лидеров ЕС сложилось впечатление, что Трамп не усилит давление на Россию

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. У лидеров Европы после обсуждения с президентом США Дональдом Трампом беседы с российским лидером Владимиром Путиным сложилось впечатление, что их американский коллега в скором времени вряд ли усилит давление на РФ, сообщает газета Washington Post.
"После последующего разговора между Трампом и европейскими лидерами сложилось четкое впечатление, что Трамп, возможно, не будет готов в ближайшее время усилить давление на Путина и что он даже может ослабить участие США в посреднических усилиях", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на осведомленный источник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
СМИ узнали о странной реакции лидеров ЕС на слова Трампа о Путине
Вчера, 14:07
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии, президентом Финляндии, главой Европейской комиссии и Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа
Вчера, 00:09
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала