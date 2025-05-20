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СМИ: Трамп попросил Путина предложить Киеву то, с чем можно согласиться - РИА Новости, 20.05.2025
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13:38 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/tramp-2018046088.html
СМИ: Трамп попросил Путина предложить Киеву то, с чем можно согласиться
СМИ: Трамп попросил Путина предложить Киеву то, с чем можно согласиться - РИА Новости, 20.05.2025
СМИ: Трамп попросил Путина предложить Киеву то, с чем можно согласиться
Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что попросил президента РФ Владимира Путина в меморандуме по урегулированию на... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:38:00+03:00
2025-05-20T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что попросил президента РФ Владимира Путина в меморандуме по урегулированию на Украине предложить что-то, "с чем можно согласиться", а не то, что сразу будет отклонено, пишет портал Axios со ссылкой на источник. "Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено", - приводит издание слова источника, осведомленного о содержании телефонного разговора. Путин заявил в понедельник, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ: Трамп попросил Путина предложить Киеву то, с чем можно согласиться

Axios: Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что попросил президента РФ Владимира Путина в меморандуме по урегулированию на Украине предложить что-то, "с чем можно согласиться", а не то, что сразу будет отклонено, пишет портал Axios со ссылкой на источник.
"Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено", - приводит издание слова источника, осведомленного о содержании телефонного разговора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Вчера, 10:12
Путин заявил в понедельник, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Axios: Трамп выступил против санкций в отношении России
Вчера, 12:59
 
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