https://ria.ru/20250520/tramp-2017972514.html
Трамп назвал Путина приятным джентльменом
Трамп назвал Путина приятным джентльменом - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп назвал Путина приятным джентльменом
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом". РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:55:00+03:00
2025-05-20T03:55:00+03:00
2025-05-20T04:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом"."Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса", - сказал Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.Так он описал гостям прошедший день его администрации.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дональд трамп, владимир путин, сша
Россия, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Трамп назвал Путина приятным джентльменом
Трамп назвал Путина приятным джентльменом и заявил о прогрессе