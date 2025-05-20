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Трамп назвал Путина приятным джентльменом - РИА Новости, 20.05.2025
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03:55 20.05.2025 (обновлено: 04:21 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2017972514.html
Трамп назвал Путина приятным джентльменом
Трамп назвал Путина приятным джентльменом - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп назвал Путина приятным джентльменом
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом". РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:55:00+03:00
2025-05-20T04:21:00+03:00
россия
в мире
дональд трамп
владимир путин
сша
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом"."Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса", - сказал Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.Так он описал гостям прошедший день его администрации.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962314.html
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россия, в мире, дональд трамп, владимир путин, сша
Россия, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Трамп назвал Путина приятным джентльменом

Трамп назвал Путина приятным джентльменом и заявил о прогрессе

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом".
"Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса", - сказал Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.
Так он описал гостям прошедший день его администрации.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп пожаловался на манеру Зеленского вести дела
00:37
 
РоссияВ миреДональд ТрампВладимир ПутинСША
 
 
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