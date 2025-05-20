https://ria.ru/20250520/tramp-2017972514.html

Трамп назвал Путина приятным джентльменом

Трамп назвал Путина приятным джентльменом - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп назвал Путина приятным джентльменом

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом". РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:55:00+03:00

2025-05-20T03:55:00+03:00

2025-05-20T04:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом"."Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса", - сказал Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.Так он описал гостям прошедший день его администрации.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017962314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, дональд трамп, владимир путин, сша