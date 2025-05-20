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Трамп заявил о красной линии касательно усилий США по Украине - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:57 20.05.2025 (обновлено: 08:08 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2017969786.html
Трамп заявил о красной линии касательно усилий США по Украине
Трамп заявил о красной линии касательно усилий США по Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп заявил о красной линии касательно усилий США по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о красных линиях в вопросе усилий по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T02:57:00+03:00
2025-05-20T08:08:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о красных линиях в вопросе усилий по урегулированию украинского конфликта."У меня есть определенная (красная - ред.) линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры", — сказал он.Ранее хозяин Белого дома не раз говорил, что Штаты выйдут из мирного процесса, если не увидят в нем прогресса.
https://ria.ru/20250520/yarost-2017969329.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Трамп заявил о красной линии касательно усилий США по Украине

Трамп заявил, что у него есть красная линия в вопросе усилий США по Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о красных линиях в вопросе усилий по урегулированию украинского конфликта.
"У меня есть определенная (красная - ред.) линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры", — сказал он.
Ранее хозяин Белого дома не раз говорил, что Штаты выйдут из мирного процесса, если не увидят в нем прогресса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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