https://ria.ru/20250520/tramp-2017969786.html

Трамп заявил о красной линии касательно усилий США по Украине

Трамп заявил о красной линии касательно усилий США по Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп заявил о красной линии касательно усилий США по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о красных линиях в вопросе усилий по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T02:57:00+03:00

2025-05-20T02:57:00+03:00

2025-05-20T08:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о красных линиях в вопросе усилий по урегулированию украинского конфликта."У меня есть определенная (красная - ред.) линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры", — сказал он.Ранее хозяин Белого дома не раз говорил, что Штаты выйдут из мирного процесса, если не увидят в нем прогресса.

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Дарья Буймова

в мире, сша, украина, дональд трамп