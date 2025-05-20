https://ria.ru/20250520/tramp-2017966088.html
Трамп усомнился, что врачи раньше не знали о состоянии здоровья Байдена
Трамп усомнился, что врачи раньше не знали о состоянии здоровья Байдена - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп усомнился, что врачи раньше не знали о состоянии здоровья Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена невролог и терапевт могли осматривать халатно, поэтому одинаково пропустили умственные... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:43:00+03:00
2025-05-20T01:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена невролог и терапевт могли осматривать халатно, поэтому одинаково пропустили умственные проблемы и онкологию. "Если это был тот же доктор, который сказал, что с ним (Байденом - ред.) все в порядке в когнитивном плане, хотя доказано, что там было печально. Надо поговорить с его доктором, даже если это не один доктор, а двое. Это больше не о политике, это опасно для нашей страны", - заявил Трамп в Белом доме. Байден ранее сообщил о диагностированном раке простаты, ежегодные анализы бывшего президента онкомаркеров не выявляли. По словам Трампа, для развития диагностированного у Байдена рака простаты в агрессивной форме "потребовалось бы долго". "Жаль, что общественность не была уведомлена", - заявил Трамп. Он вновь призвал обязать кандидатов в президенты проходить тест на умственные способности, заявив о том, что проблемы Байдена долго скрывались, но сейчас это начинают признавать. "Я с гордостью сообщаю, что отлично прошел тест на умственные способности. Я думаю, каждый, кто выдвигается в президенты, должен его проходить. они говорят, это против конституции, но в том конкретном случае (с Байденом - ред.) было бы правильно", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250413/tramp-2011024450.html
https://ria.ru/20250519/bayden-2017868459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп усомнился, что врачи раньше не знали о состоянии здоровья Байдена
Трамп заявил, что невролог и терапевт могли осматривать Байдена халатно
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена невролог и терапевт могли осматривать халатно, поэтому одинаково пропустили умственные проблемы и онкологию.
"Если это был тот же доктор, который сказал, что с ним (Байденом
- ред.) все в порядке в когнитивном плане, хотя доказано, что там было печально. Надо поговорить с его доктором, даже если это не один доктор, а двое. Это больше не о политике, это опасно для нашей страны", - заявил Трамп
в Белом доме.
Байден ранее сообщил о диагностированном раке простаты, ежегодные анализы бывшего президента онкомаркеров не выявляли.
По словам Трампа, для развития диагностированного у Байдена рака простаты в агрессивной форме "потребовалось бы долго". "Жаль, что общественность не была уведомлена", - заявил Трамп.
Он вновь призвал обязать кандидатов в президенты проходить тест на умственные способности, заявив о том, что проблемы Байдена долго скрывались, но сейчас это начинают признавать.
"Я с гордостью сообщаю, что отлично прошел тест на умственные способности. Я думаю, каждый, кто выдвигается в президенты, должен его проходить. они говорят, это против конституции, но в том конкретном случае (с Байденом - ред.) было бы правильно", - сказал Трамп.