https://ria.ru/20250520/tramp-2017966088.html

Трамп усомнился, что врачи раньше не знали о состоянии здоровья Байдена

Трамп усомнился, что врачи раньше не знали о состоянии здоровья Байдена - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп усомнился, что врачи раньше не знали о состоянии здоровья Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена невролог и терапевт могли осматривать халатно, поэтому одинаково пропустили умственные... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:43:00+03:00

2025-05-20T01:43:00+03:00

2025-05-20T01:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена невролог и терапевт могли осматривать халатно, поэтому одинаково пропустили умственные проблемы и онкологию. "Если это был тот же доктор, который сказал, что с ним (Байденом - ред.) все в порядке в когнитивном плане, хотя доказано, что там было печально. Надо поговорить с его доктором, даже если это не один доктор, а двое. Это больше не о политике, это опасно для нашей страны", - заявил Трамп в Белом доме. Байден ранее сообщил о диагностированном раке простаты, ежегодные анализы бывшего президента онкомаркеров не выявляли. По словам Трампа, для развития диагностированного у Байдена рака простаты в агрессивной форме "потребовалось бы долго". "Жаль, что общественность не была уведомлена", - заявил Трамп. Он вновь призвал обязать кандидатов в президенты проходить тест на умственные способности, заявив о том, что проблемы Байдена долго скрывались, но сейчас это начинают признавать. "Я с гордостью сообщаю, что отлично прошел тест на умственные способности. Я думаю, каждый, кто выдвигается в президенты, должен его проходить. они говорят, это против конституции, но в том конкретном случае (с Байденом - ред.) было бы правильно", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20250413/tramp-2011024450.html

https://ria.ru/20250519/bayden-2017868459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп