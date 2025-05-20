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Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели - РИА Новости, 20.05.2025
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00:52 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962938.html
Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели
Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели
Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на вопрос о том, достаточно ли Украина делает для прекращения огня, "через две недели". РИА Новости, 20.05.2025
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на вопрос о том, достаточно ли Украина делает для прекращения огня, "через две недели". "Я бы предпочел ответить через две недели. Не могу сказать "да" или "нет", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html
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в мире, киев, дональд трамп, сша, украина
В мире, Киев, Дональд Трамп, США, Украина
Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели

Трамп скажет, достаточно ли делает Киев для прекращения огня, через две недели

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на вопрос о том, достаточно ли Украина делает для прекращения огня, "через две недели".
"Я бы предпочел ответить через две недели. Не могу сказать "да" или "нет", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным
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