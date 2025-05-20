https://ria.ru/20250520/tramp-2017962938.html

Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели

Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели

Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на вопрос о том, достаточно ли Украина делает для прекращения огня, "через две недели". РИА Новости, 20.05.2025

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2025-05-20T00:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на вопрос о том, достаточно ли Украина делает для прекращения огня, "через две недели". "Я бы предпочел ответить через две недели. Не могу сказать "да" или "нет", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, дональд трамп, сша, украина