https://ria.ru/20250520/tramp-2017962938.html
Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели
Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели
Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на вопрос о том, достаточно ли Украина делает для прекращения огня, "через две недели". РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:52:00+03:00
2025-05-20T00:52:00+03:00
2025-05-20T00:52:00+03:00
в мире
киев
дональд трамп
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на вопрос о том, достаточно ли Украина делает для прекращения огня, "через две недели". "Я бы предпочел ответить через две недели. Не могу сказать "да" или "нет", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_32970526b2dd8a4fee65f164a897b61c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, дональд трамп, сша, украина
В мире, Киев, Дональд Трамп, США, Украина
Трамп пообещал ответить на вопрос об усилиях Киева через две недели
Трамп скажет, достаточно ли делает Киев для прекращения огня, через две недели