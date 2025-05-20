https://ria.ru/20250520/tramp-2017961984.html
Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России
Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:34:00+03:00
2025-05-20T00:34:00+03:00
2025-05-20T08:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине."Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но, может быть, настанет время, когда это (введение новых санкций - ред.) произойдет", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о причинах, почему его администрация не вводит новых санкций против РФ.
https://ria.ru/20250519/zelenskij-2017958355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии, сша
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, США
Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России
Трамп не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулирования