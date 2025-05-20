https://ria.ru/20250520/tramp-2017961984.html

Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России

Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T00:34:00+03:00

2025-05-20T00:34:00+03:00

2025-05-20T08:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине."Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но, может быть, настанет время, когда это (введение новых санкций - ред.) произойдет", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о причинах, почему его администрация не вводит новых санкций против РФ.

https://ria.ru/20250519/zelenskij-2017958355.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии, сша