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Трамп допускал, что Путин заявит о желании забрать все - РИА Новости, 20.05.2025
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00:31 20.05.2025 (обновлено: 01:05 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2017961892.html
Трамп допускал, что Путин заявит о желании забрать все
Трамп допускал, что Путин заявит о желании забрать все - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп допускал, что Путин заявит о желании забрать все
Президент США Дональд Трамп заявил, что до разговора с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не исключал, что намерением Москвы может быть "забрать... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что до разговора с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не исключал, что намерением Москвы может быть "забрать все"."Я сказал, что пришло время остановить это, и он (Путин - ред.) хочет остановить это. Думаю, очень высоки были шансы, что он скажет, что хочет забрать все", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.По его словам, "потом возникли проблемы другого порядка".Как заявил Трамп, он не ожидал, что Россия прекратит Специальную военную операцию на время переговоров. "Они атакуют друг друга. Это война, никто не говорил, что она остановится", - сказал президент США.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962314.html
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в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, москва, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва, США
Трамп допускал, что Путин заявит о желании забрать все

Трамп до разговора с Путиным допускал, что услышит о желании забрать все

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что до разговора с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не исключал, что намерением Москвы может быть "забрать все".
"Я сказал, что пришло время остановить это, и он (Путин - ред.) хочет остановить это. Думаю, очень высоки были шансы, что он скажет, что хочет забрать все", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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По его словам, "потом возникли проблемы другого порядка".
Как заявил Трамп, он не ожидал, что Россия прекратит Специальную военную операцию на время переговоров. "Они атакуют друг друга. Это война, никто не говорил, что она остановится", - сказал президент США.
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В миреУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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