https://ria.ru/20250520/tramp-2017961892.html

Трамп допускал, что Путин заявит о желании забрать все

Трамп допускал, что Путин заявит о желании забрать все - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп допускал, что Путин заявит о желании забрать все

Президент США Дональд Трамп заявил, что до разговора с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не исключал, что намерением Москвы может быть "забрать... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T00:31:00+03:00

2025-05-20T00:31:00+03:00

2025-05-20T01:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что до разговора с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не исключал, что намерением Москвы может быть "забрать все"."Я сказал, что пришло время остановить это, и он (Путин - ред.) хочет остановить это. Думаю, очень высоки были шансы, что он скажет, что хочет забрать все", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.По его словам, "потом возникли проблемы другого порядка".Как заявил Трамп, он не ожидал, что Россия прекратит Специальную военную операцию на время переговоров. "Они атакуют друг друга. Это война, никто не говорил, что она остановится", - сказал президент США.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017962314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, москва, сша