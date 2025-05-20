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Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
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00:27 20.05.2025 (обновлено: 01:03 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2017961699.html
Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине
Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования."Я думаю, ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) достаточно. Это продолжается три года", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, считает ли он, будто Россия не спешит добиться разрешения ситуации.Трамп также утвердительно ответил на вопрос, верит ли он в желание российского лидера добиться украинского урегулирования.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине

Трамп после разговора с Путиным: Россия хочет урегулирования на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования.
"Я думаю, ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) достаточно. Это продолжается три года", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, считает ли он, будто Россия не спешит добиться разрешения ситуации.
Трамп также утвердительно ответил на вопрос, верит ли он в желание российского лидера добиться украинского урегулирования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине
00:41
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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