https://ria.ru/20250520/tramp-2017961699.html
Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине
Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:27:00+03:00
2025-05-20T00:27:00+03:00
2025-05-20T01:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования."Я думаю, ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) достаточно. Это продолжается три года", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, считает ли он, будто Россия не спешит добиться разрешения ситуации.Трамп также утвердительно ответил на вопрос, верит ли он в желание российского лидера добиться украинского урегулирования.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962466.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине
Трамп после разговора с Путиным: Россия хочет урегулирования на Украине