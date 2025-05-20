https://ria.ru/20250520/tramp-2017961699.html

Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине

Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T00:27:00+03:00

2025-05-20T00:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования."Я думаю, ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) достаточно. Это продолжается три года", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, считает ли он, будто Россия не спешит добиться разрешения ситуации.Трамп также утвердительно ответил на вопрос, верит ли он в желание российского лидера добиться украинского урегулирования.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017962466.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин