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Трамп допустил, что США уступят Европе роль в урегулировании на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
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00:25 20.05.2025 (обновлено: 02:59 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2017961596.html
Трамп допустил, что США уступят Европе роль в урегулировании на Украине
Трамп допустил, что США уступят Европе роль в урегулировании на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп допустил, что США уступят Европе роль в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник после разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что последуют существенные изменения в РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:25:00+03:00
2025-05-20T02:59:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник после разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что последуют существенные изменения в урегулировании конфликта на Украине."Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о звонке с Путиным.Если существенного прогресса по урегулированию на Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе, отметил он.Как заявил Трамп журналистам в Белом доме, в переговорах по Украине ожидается "крупняк"."Если нет, если этого не произойдет, я отступлю, а им придется продолжать (переговоры - ред.). Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там", - сказал Трамп, подчеркнув, что США оказались вовлеченными из-за политики его предшественника Джо Байдена.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США выйдут из мирного процесса в случае отсутствия прогресса по урегулированию.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, европа
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Европа
Трамп допустил, что США уступят Европе роль в урегулировании на Украине

Трамп: если прогресса по Украине не будет, США уступят роль в урегулировании ЕС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник после разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что последуют существенные изменения в урегулировании конфликта на Украине.
"Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о звонке с Путиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным
00:36
Если существенного прогресса по урегулированию на Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе, отметил он.
Как заявил Трамп журналистам в Белом доме, в переговорах по Украине ожидается "крупняк".
"Если нет, если этого не произойдет, я отступлю, а им придется продолжать (переговоры - ред.). Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там", - сказал Трамп, подчеркнув, что США оказались вовлеченными из-за политики его предшественника Джо Байдена.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США выйдут из мирного процесса в случае отсутствия прогресса по урегулированию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России
00:34
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕвропа
 
 
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