https://ria.ru/20250520/tramp-2017961596.html

Трамп допустил, что США уступят Европе роль в урегулировании на Украине

Трамп допустил, что США уступят Европе роль в урегулировании на Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп допустил, что США уступят Европе роль в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп во вторник после разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что последуют существенные изменения в РИА Новости, 20.05.2025

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2025-05-20T02:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник после разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что последуют существенные изменения в урегулировании конфликта на Украине."Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о звонке с Путиным.Если существенного прогресса по урегулированию на Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе, отметил он.Как заявил Трамп журналистам в Белом доме, в переговорах по Украине ожидается "крупняк"."Если нет, если этого не произойдет, я отступлю, а им придется продолжать (переговоры - ред.). Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там", - сказал Трамп, подчеркнув, что США оказались вовлеченными из-за политики его предшественника Джо Байдена.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США выйдут из мирного процесса в случае отсутствия прогресса по урегулированию.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html

https://ria.ru/20250520/tramp-2017961984.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, европа