https://ria.ru/20250520/tramp-2017961502.html

Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп

Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп - РИА Новости, 20.05.2025

Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки. РИА Новости, 20.05.2025

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки."У нас там нет солдат. Наших солдат там не будет", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Он подчеркнул, что "ставки все равно высоки, объем финансов, который был вложен, сумасшедший".

https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, дональд трамп