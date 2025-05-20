https://ria.ru/20250520/tramp-2017961502.html
Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп
Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп - РИА Новости, 20.05.2025
Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:23:00+03:00
2025-05-20T00:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки."У нас там нет солдат. Наших солдат там не будет", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Он подчеркнул, что "ставки все равно высоки, объем финансов, который был вложен, сумасшедший".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп
Трамп после разговора с Путиным: американских солдат на Украине не будет