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Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп - РИА Новости, 20.05.2025
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00:23 20.05.2025 (обновлено: 01:00 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2017961502.html
Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп
Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп - РИА Новости, 20.05.2025
Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки. РИА Новости, 20.05.2025
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки."У нас там нет солдат. Наших солдат там не будет", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Он подчеркнул, что "ставки все равно высоки, объем финансов, который был вложен, сумасшедший".
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Американских солдат на Украине не будет, заявил Трамп

Трамп после разговора с Путиным: американских солдат на Украине не будет

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки.
"У нас там нет солдат. Наших солдат там не будет", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Он подчеркнул, что "ставки все равно высоки, объем финансов, который был вложен, сумасшедший".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным
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