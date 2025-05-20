https://ria.ru/20250520/timchenko-2018122723.html
Основательнице издания "Медуза"* грозит от двух до шести лет
Основательнице издания "Медуза"* грозит от двух до шести лет - РИА Новости, 20.05.2025
Основательнице издания "Медуза"* грозит от двух до шести лет
От 2 до 6 лет лишения свободы грозит основательнице и гендиректору издания Meduza* Галине Тимченко** по делу об организации деятельности нежелательной... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:40:00+03:00
2025-05-20T19:40:00+03:00
2025-05-20T19:43:00+03:00
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
галина тимченко
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. От 2 до 6 лет лишения свободы грозит основательнице и гендиректору издания Meduza* Галине Тимченко** по делу об организации деятельности нежелательной организации. Как заявили во вторник в ГСУ СК России по Москве, в отношении Тимченко* возбуждено уголовное дело, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. По данным следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко* опубликовала в сети видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России. Следствие рассматривает вопрос об объявлении Тимченко*, проживающей за пределами РФ, в розыск.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.
https://ria.ru/20250519/organizatsiya-2017816120.html
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россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), галина тимченко
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Галина Тимченко
Основательнице издания "Медуза"* грозит от двух до шести лет
Основательнице Meduza Тимченко грозит от двух до шести лет
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. От 2 до 6 лет лишения свободы грозит основательнице и гендиректору издания Meduza* Галине Тимченко** по делу об организации деятельности нежелательной организации.
Как заявили во вторник в ГСУ СК
России по Москве
, в отношении Тимченко* возбуждено уголовное дело, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации).
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
По данным следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко* опубликовала в сети видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России.
Следствие рассматривает вопрос об объявлении Тимченко*, проживающей за пределами РФ, в розыск.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.