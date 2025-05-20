https://ria.ru/20250520/terrorizm-2017977006.html
Арестованный за попытку вступить в ИГ* может лишиться гражданства
Арестованный за попытку вступить в ИГ* может лишиться гражданства - РИА Новости, 20.05.2025
Арестованный за попытку вступить в ИГ* может лишиться гражданства
Арестованный за попытку вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ)* новоявленный гражданин РФ может быть лишен гражданства, если его... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:25:00+03:00
2025-05-20T05:25:00+03:00
2025-05-20T05:25:00+03:00
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исламское государство*
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Арестованный за попытку вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ)* новоявленный гражданин РФ может быть лишен гражданства, если его вину докажут, сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов. Как ранее выяснило РИА Новости, суд в Москве в середине апреля отправил в СИЗО гражданина РФ Шахбоза Давлатова, который до недавнего времени являлся гражданином другого государства, по обвинению в покушении на участие в деятельности "Исламского государства"*. "Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" предусматривает прекращение приобретенного гражданства по существенному перечню уголовных статей, в них как раз входит покушение на участие в террористической организации. Поэтому, после вступления обвинительного приговора, если такой будет вынесен, в законную силу, осужденный будет лишен гражданства России", - рассказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250428/grazhdanstvo-2013775317.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, исламское государство*, происшествия
Москва, Россия, Исламское государство*, Происшествия
Арестованный за попытку вступить в ИГ* может лишиться гражданства
Юрист Зернов: арестованный за попытку вступить в ИГ может быть лишен гражданства
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Арестованный за попытку вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ)* новоявленный гражданин РФ может быть лишен гражданства, если его вину докажут, сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов.
Как ранее выяснило РИА Новости, суд в Москве
в середине апреля отправил в СИЗО гражданина РФ
Шахбоза Давлатова, который до недавнего времени являлся гражданином другого государства, по обвинению в покушении на участие в деятельности "Исламского государства
"*.
"Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" предусматривает прекращение приобретенного гражданства по существенному перечню уголовных статей, в них как раз входит покушение на участие в террористической организации. Поэтому, после вступления обвинительного приговора, если такой будет вынесен, в законную силу, осужденный будет лишен гражданства России", - рассказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация.