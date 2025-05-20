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Больше 200 млн руб выделят на реконструкцию молодежного театра в Ингушетии - РИА Новости, 20.05.2025
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Республика Ингушетия
 
15:16 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/teatr-2018067127.html
Больше 200 млн руб выделят на реконструкцию молодежного театра в Ингушетии
Больше 200 млн руб выделят на реконструкцию молодежного театра в Ингушетии - РИА Новости, 20.05.2025
Больше 200 млн руб выделят на реконструкцию молодежного театра в Ингушетии
Власти Ингушетии планируют потратить более 200 миллионов рублей на реконструкцию молодежного театра в Назрани, завершить ее намерены в 2027 году, сообщила... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:16:00+03:00
2025-05-20T15:16:00+03:00
республика ингушетия
республика ингушетия
назрань
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют потратить более 200 миллионов рублей на реконструкцию молодежного театра в Назрани, завершить ее намерены в 2027 году, сообщила пресс-служба главы региона. "В ближайшее время в Ингушетии планируется начало капитального ремонта здания ГБУ "Ингушский государственный молодежный театр". Работы пройдут в рамках государственной программы РФ "Развитие культуры" и федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья", - говорится в сообщении. Общая сметная стоимость капитального ремонта составляет свыше 207 миллионов рублей, 197 из которых будут выделены из федерального бюджета, а 10,3 миллиона – из бюджета региона. Реализация проекта рассчитана на 2025-2027 годы. "Капитальный ремонт даст театру возможность не только обновить материально-техническую базу, но и расширить масштабы своей культурной деятельности. Это важный шаг, как для самого учреждения, так и для всей культурной сферы Ингушетии. Мы хотим, чтобы здесь проходили хорошие спектакли, и наши жители чаще посещали театр. После ремонта он должен стать центром культурной жизни для всей молодежи республики", – отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ингушский государственный молодежный театр располагается в здании бывшей швейной фабрики в Назрани, у него нет собственной сцены и зрительного зала.
https://ria.ru/20250514/ingushetija-2016893413.html
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республика ингушетия, назрань, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Назрань, Махмуд-Али Калиматов
Больше 200 млн руб выделят на реконструкцию молодежного театра в Ингушетии

Власти Ингушетии выделят более 200 млн руб на реконструкцию молодежного театра

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид города Назрань в Ингушетии
Вид города Назрань в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид города Назрань в Ингушетии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют потратить более 200 миллионов рублей на реконструкцию молодежного театра в Назрани, завершить ее намерены в 2027 году, сообщила пресс-служба главы региона.
"В ближайшее время в Ингушетии планируется начало капитального ремонта здания ГБУ "Ингушский государственный молодежный театр". Работы пройдут в рамках государственной программы РФ "Развитие культуры" и федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья", - говорится в сообщении.
Общая сметная стоимость капитального ремонта составляет свыше 207 миллионов рублей, 197 из которых будут выделены из федерального бюджета, а 10,3 миллиона – из бюджета региона. Реализация проекта рассчитана на 2025-2027 годы.
"Капитальный ремонт даст театру возможность не только обновить материально-техническую базу, но и расширить масштабы своей культурной деятельности. Это важный шаг, как для самого учреждения, так и для всей культурной сферы Ингушетии. Мы хотим, чтобы здесь проходили хорошие спектакли, и наши жители чаще посещали театр. После ремонта он должен стать центром культурной жизни для всей молодежи республики", – отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Ингушский государственный молодежный театр располагается в здании бывшей швейной фабрики в Назрани, у него нет собственной сцены и зрительного зала.
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Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияНазраньМахмуд-Али Калиматов
 
 
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