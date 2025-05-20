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Эксперт раскрыл, почему Кишинев отложил снижение тарифов на энергоресурсы

Эксперт раскрыл, почему Кишинев отложил снижение тарифов на энергоресурсы - РИА Новости, 20.05.2025

Эксперт раскрыл, почему Кишинев отложил снижение тарифов на энергоресурсы

Власти Молдавии решили отложить пересмотр тарифов на энергоресурсы до осени, чтобы повлиять на электорат перед запланированными на сентябрь парламентскими... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:57:00+03:00

2025-05-20T08:57:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Власти Молдавии решили отложить пересмотр тарифов на энергоресурсы до осени, чтобы повлиять на электорат перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". В результате Кишинев перешел на закупку газа и электроэнергии в Европе, что привело к росту тарифов на коммунальные услуги. "Боюсь, что снижение цены на газ произойдет только в преддверии выборов, и тогда власти скажут: “Посмотрите, какое у нас хорошее правительство!” То же самое и с тарифами на электроэнергию. Снижение должно произойти естественным образом, но, скорее всего, оно будет отложено с той же политической целью", — заявил Ионицэ в эфире телеканала Cinema 1. Он подчеркнул, что с экономической точки зрения пересмотр тарифов давно назрел, особенно в контексте изменений на рынке закупок. Эксперт полагает, что власти хотят использовать потенциальное снижение цен как инструмент для получения электоральных дивидендов накануне выборов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20250519/shor-2017852869.html

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