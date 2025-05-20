https://ria.ru/20250520/sudan-2018104422.html

Судан полностью освободил столичную провинцию Хартум от повстанцев

Судан полностью освободил столичную провинцию Хартум от повстанцев - РИА Новости, 20.05.2025

Судан полностью освободил столичную провинцию Хартум от повстанцев

Вооруженные силы Судана заявили, что полностью освободили столичную провинцию Хартум от повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР). РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:45:00+03:00

2025-05-20T17:45:00+03:00

2025-05-20T17:52:00+03:00

в мире

судан

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международный комитет красного креста (мккк)

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КАИР, 20 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что полностью освободили столичную провинцию Хартум от повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР)."Сегодня мы заявляем, что полностью зачистили провинцию Хартум от какого-либо присутствия формирований Дагло (СБР - ред.)", - сообщается в заявлении суданских вооруженных сил.В конце марта вооруженные силы Судана объявили о полном освобождении столицы страны Хартумаот повстанческих формирований СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. В свою очередь повстанцы в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе страны, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта в Судане обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.

https://ria.ru/20250503/sudan-2014822545.html

https://ria.ru/20250506/sudan-2015348687.html

судан

хартум (город)

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в мире, судан, хартум (город), дарфур, международный комитет красного креста (мккк)