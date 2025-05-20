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В Калининграде будут судить бывших сотрудников Росгвардии, таможни и МВД - РИА Новости, 20.05.2025
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14:52 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/sud-2018061184.html
В Калининграде будут судить бывших сотрудников Росгвардии, таможни и МВД
В Калининграде будут судить бывших сотрудников Росгвардии, таможни и МВД - РИА Новости, 20.05.2025
В Калининграде будут судить бывших сотрудников Росгвардии, таможни и МВД
Бывшие сотрудники таможни, полиции и Росгвардии в Калининградской области предстанут перед судом по делу о превышении должностных полномочий, они обвиняются в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:52:00+03:00
2025-05-20T14:52:00+03:00
россия
калининградская область
калининград
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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КАЛИНИНГРАД, 20 мая — РИА Новости. Бывшие сотрудники таможни, полиции и Росгвардии в Калининградской области предстанут перед судом по делу о превышении должностных полномочий, они обвиняются в избиении подозреваемых, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. По версии следствия, обвиняемые в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта табачных изделий в 2023 году, не имея достаточных доказательств причастности к совершению указанного преступления семи местных жителей, произвели в их квартирах обыски и, чтобы получить признательные показания, избили двух мужчин, в том числе с применением электрошокера. Кроме того, всех потерпевших доставили в ОМВД России по Московскому району города Калининграда, где также подвергли избиению, считает следствие. Потерпевшие зафиксировали телесные повреждения и обратились с заявлениями в правоохранительные органы. "Следственными органами СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника оперативно-розыскного отдела Калининградской областной таможни, бывшего оперуполномоченного федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Калининградской области, бывшего командира одного из боевых отделений СОБРа регионального управления Росгвардии и сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области, обвиняемых в превышении должностных полномочий (часть 4 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собрана убедительная доказательная база, в полном объеме изобличающая всех фигурантов в содеянном, добавляет СУСК. "В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении еще трех фигурантов выделено в отдельное производство", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250506/samara-2015273954.html
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россия, калининградская область, калининград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Калининградская область, Калининград, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Калининграде будут судить бывших сотрудников Росгвардии, таможни и МВД

СК: в Калининграде будут судить бывших сотрудников Росгвардии, таможни и МВД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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КАЛИНИНГРАД, 20 мая — РИА Новости. Бывшие сотрудники таможни, полиции и Росгвардии в Калининградской области предстанут перед судом по делу о превышении должностных полномочий, они обвиняются в избиении подозреваемых, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
По версии следствия, обвиняемые в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта табачных изделий в 2023 году, не имея достаточных доказательств причастности к совершению указанного преступления семи местных жителей, произвели в их квартирах обыски и, чтобы получить признательные показания, избили двух мужчин, в том числе с применением электрошокера. Кроме того, всех потерпевших доставили в ОМВД России по Московскому району города Калининграда, где также подвергли избиению, считает следствие. Потерпевшие зафиксировали телесные повреждения и обратились с заявлениями в правоохранительные органы.
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6 мая, 13:57
"Следственными органами СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника оперативно-розыскного отдела Калининградской областной таможни, бывшего оперуполномоченного федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Калининградской области, бывшего командира одного из боевых отделений СОБРа регионального управления Росгвардии и сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области, обвиняемых в превышении должностных полномочий (часть 4 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собрана убедительная доказательная база, в полном объеме изобличающая всех фигурантов в содеянном, добавляет СУСК.
"В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении еще трех фигурантов выделено в отдельное производство", - добавили в пресс-службе.
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РоссияКалининградская областьКалининградФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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