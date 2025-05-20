В Калининграде будут судить бывших сотрудников Росгвардии, таможни и МВД
СК: в Калининграде будут судить бывших сотрудников Росгвардии, таможни и МВД
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 мая — РИА Новости. Бывшие сотрудники таможни, полиции и Росгвардии в Калининградской области предстанут перед судом по делу о превышении должностных полномочий, они обвиняются в избиении подозреваемых, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
По версии следствия, обвиняемые в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта табачных изделий в 2023 году, не имея достаточных доказательств причастности к совершению указанного преступления семи местных жителей, произвели в их квартирах обыски и, чтобы получить признательные показания, избили двух мужчин, в том числе с применением электрошокера. Кроме того, всех потерпевших доставили в ОМВД России по Московскому району города Калининграда, где также подвергли избиению, считает следствие. Потерпевшие зафиксировали телесные повреждения и обратились с заявлениями в правоохранительные органы.
"Следственными органами СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника оперативно-розыскного отдела Калининградской областной таможни, бывшего оперуполномоченного федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Калининградской области, бывшего командира одного из боевых отделений СОБРа регионального управления Росгвардии и сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области, обвиняемых в превышении должностных полномочий (часть 4 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собрана убедительная доказательная база, в полном объеме изобличающая всех фигурантов в содеянном, добавляет СУСК.
"В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении еще трех фигурантов выделено в отдельное производство", - добавили в пресс-службе.