https://ria.ru/20250520/sud-2018033772.html

Суд по делу об отравлении Паперной начнется в Ташкенте 26 мая

Суд по делу об отравлении Паперной начнется в Ташкенте 26 мая - РИА Новости, 20.05.2025

Суд по делу об отравлении Паперной начнется в Ташкенте 26 мая

Яккаксарайский районный суд по уголовным делам Ташкента 26 мая начнет рассмотрение дела об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:49:00+03:00

2025-05-20T12:49:00+03:00

2025-05-20T13:00:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 20 мая - РИА Новости. Яккаксарайский районный суд по уголовным делам Ташкента 26 мая начнет рассмотрение дела об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте, сообщил РИА Новости представитель районного суда.По данным генпрокуратуры Узбекистана, 22 октября 2024 года из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. По заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля в генпрокуратуре РИА Новости сообщили, что расследование ЧМ завершено и дело было направлено в суд, четверым подозреваемым было предъявлено обвинение в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве."Определен график рассмотрения этого дела в Яккаксарайском районном суде по уголовным делам. Первое заседание суда назначено на 26 мая на 14.00 (12.00 мск)", - сказал представитель суда, отвечая на вопрос о сроках начала судебного разбирательства.По данным местного интернет-издания, под стражу были взяты владелец гостиницы, сантехники и двое граждан, продавших некачественный отопительный котел для гостиницы. В частности, котел был признан экспертизой устаревшим, кроме того, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.

https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html

https://ria.ru/20250502/bali-2014666587.html

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