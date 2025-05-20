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Двух жителей Токмака ждет суд за передачу Киеву данных о военных объектах - РИА Новости, 20.05.2025
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12:35 20.05.2025 (обновлено: 12:58 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/sud-2018030657.html
Двух жителей Токмака ждет суд за передачу Киеву данных о военных объектах
Двух жителей Токмака ждет суд за передачу Киеву данных о военных объектах - РИА Новости, 20.05.2025
Двух жителей Токмака ждет суд за передачу Киеву данных о военных объектах
Два жителя Токмака предстанут перед судом по обвинению шпионаже и передаче украинской стороне данных об объекте ВС РФ, по которому потом ВСУ нанесли удар,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:35:00+03:00
2025-05-20T12:58:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
токмак
запорожская область
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Два жителя Токмака предстанут перед судом по обвинению шпионаже и передаче украинской стороне данных об объекте ВС РФ, по которому потом ВСУ нанесли удар, рассказали журналистам в прокуратуре Запорожской области. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины – 38-летнего мужчины и 37-летней женщины... По предоставленным (ими - ред.) координатам вооруженными силами Украины нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям российской армии", - сообщили в прокуратуре. В ведомстве добавили, что в результате удара 11 военнослужащих погибли, 18 были ранены. Оба жителя Токмака обвиняются по части 2 статьи 281.3 УК РФ (участие в диверсионном сообществе), пункту "б" части 3 статьи 281 УК РФ (диверсия), статье 276 УК РФ (шпионаж), отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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вооруженные силы украины, россия, токмак, запорожская область, общество
Вооруженные силы Украины, Россия, Токмак, Запорожская область, Общество
Двух жителей Токмака ждет суд за передачу Киеву данных о военных объектах

Два жителя Токмака пойдут под суд за передачу Украине данных об объектах ВС РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Два жителя Токмака предстанут перед судом по обвинению шпионаже и передаче украинской стороне данных об объекте ВС РФ, по которому потом ВСУ нанесли удар, рассказали журналистам в прокуратуре Запорожской области.
"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины – 38-летнего мужчины и 37-летней женщины... По предоставленным (ими - ред.) координатам вооруженными силами Украины нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям российской армии", - сообщили в прокуратуре.
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В ведомстве добавили, что в результате удара 11 военнослужащих погибли, 18 были ранены.
Оба жителя Токмака обвиняются по части 2 статьи 281.3 УК РФ (участие в диверсионном сообществе), пункту "б" части 3 статьи 281 УК РФ (диверсия), статье 276 УК РФ (шпионаж), отметили в прокуратуре.
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