https://ria.ru/20250520/sud-2017971740.html
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в попытке вступить в ИГ*
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в попытке вступить в ИГ* - РИА Новости, 20.05.2025
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в попытке вступить в ИГ*
Суд в Москве отправил в СИЗО недавно получившего гражданство РФ обвиняемого, собиравшегося вступить в террористическую организацию "Исламское государство"... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:35:00+03:00
2025-05-20T03:35:00+03:00
2025-05-20T03:35:00+03:00
россия
москва
исламское государство*
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Суд в Москве отправил в СИЗО недавно получившего гражданство РФ обвиняемого, собиравшегося вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ)*, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что гражданин РФ Шахбоз Давлатов, который до недавнего времени являлся гражданином другого государства, был задержан по обвинению в покушении на участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Речь идет об "Исламском государстве". Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте мужчины, так как, находясь на свободе, он может в том числе "поддерживать и координировать связь с другими участниками МТО "ИГ"*, цели которой представляют опасность для общественной безопасности Российской Федерации", подчеркивается в материалах. Суд в Москве в середине апреля отправил обвиняемого в СИЗО.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241127/shtraf-1985919968.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, исламское государство*, происшествия
Россия, Москва, Исламское государство*, Происшествия
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в попытке вступить в ИГ*
Суд отправил в СИЗО новоявленного гражданина РФ за попытку вступить в ИГ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Суд в Москве отправил в СИЗО недавно получившего гражданство РФ обвиняемого, собиравшегося вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ)*, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что гражданин РФ
Шахбоз Давлатов, который до недавнего времени являлся гражданином другого государства, был задержан по обвинению в покушении на участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Речь идет об "Исламском государстве
".
Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте мужчины, так как, находясь на свободе, он может в том числе "поддерживать и координировать связь с другими участниками МТО "ИГ"*, цели которой представляют опасность для общественной безопасности Российской Федерации", подчеркивается в материалах.
Суд в Москве
в середине апреля отправил обвиняемого в СИЗО.
* Запрещенная в России террористическая организация.