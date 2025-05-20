https://ria.ru/20250520/sud-2017971740.html

Суд отправил в СИЗО обвиняемого в попытке вступить в ИГ*

Суд отправил в СИЗО обвиняемого в попытке вступить в ИГ* - РИА Новости, 20.05.2025

Суд отправил в СИЗО обвиняемого в попытке вступить в ИГ*

Суд в Москве отправил в СИЗО недавно получившего гражданство РФ обвиняемого, собиравшегося вступить в террористическую организацию "Исламское государство"... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:35:00+03:00

2025-05-20T03:35:00+03:00

2025-05-20T03:35:00+03:00

россия

москва

исламское государство*

происшествия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Суд в Москве отправил в СИЗО недавно получившего гражданство РФ обвиняемого, собиравшегося вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ)*, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что гражданин РФ Шахбоз Давлатов, который до недавнего времени являлся гражданином другого государства, был задержан по обвинению в покушении на участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Речь идет об "Исламском государстве". Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте мужчины, так как, находясь на свободе, он может в том числе "поддерживать и координировать связь с другими участниками МТО "ИГ"*, цели которой представляют опасность для общественной безопасности Российской Федерации", подчеркивается в материалах. Суд в Москве в середине апреля отправил обвиняемого в СИЗО.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241127/shtraf-1985919968.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, исламское государство*, происшествия