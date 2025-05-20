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В Татарстане школьники заболели после приема пищи в столовой
В Татарстане школьники заболели после приема пищи в столовой - РИА Новости, 20.05.2025
В Татарстане школьники заболели после приема пищи в столовой
Дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено в Татарстане после заболевания нескольких учащихся многопрофильного лицея "Инноватика"... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:47:00+03:00
2025-05-20T14:47:00+03:00
2025-05-20T14:47:00+03:00
россия
лаишевский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено в Татарстане после заболевания нескольких учащихся многопрофильного лицея "Инноватика" в селе Усады, сообщило следственное управление СК РФ по региону. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в многопрофильном лицее "Инноватика" в селе Усады Лаишевского района заболели несколько учащихся начальных классов. Предположительно, незадолго до этого они принимали пищу в столовой", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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россия, лаишевский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Лаишевский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Татарстане школьники заболели после приема пищи в столовой
СК: младшеклассники лицея в Татарстане заболели после приема пищи в столовой