https://ria.ru/20250520/stolovaya-2018060339.html

В Татарстане школьники заболели после приема пищи в столовой

В Татарстане школьники заболели после приема пищи в столовой - РИА Новости, 20.05.2025

В Татарстане школьники заболели после приема пищи в столовой

Дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено в Татарстане после заболевания нескольких учащихся многопрофильного лицея "Инноватика"... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:47:00+03:00

2025-05-20T14:47:00+03:00

2025-05-20T14:47:00+03:00

россия

лаишевский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено в Татарстане после заболевания нескольких учащихся многопрофильного лицея "Инноватика" в селе Усады, сообщило следственное управление СК РФ по региону. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в многопрофильном лицее "Инноватика" в селе Усады Лаишевского района заболели несколько учащихся начальных классов. Предположительно, незадолго до этого они принимали пищу в столовой", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250516/rospotrebnadzor-2017502148.html

россия

лаишевский район

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россия, лаишевский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия