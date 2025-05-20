https://ria.ru/20250520/starmer-2017960884.html
Стармер не участвовал в разговоре Трампа и лидеров ЕС
Стармер не участвовал в разговоре Трампа и лидеров ЕС - РИА Новости, 20.05.2025
Стармер не участвовал в разговоре Трампа и лидеров ЕС
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к разговору между президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров из-за деловой... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:12:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к разговору между президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров из-за деловой встречи, сообщает британское издание Express со ссылкой на заявление Даунинг-стрит. В понедельник Трамп заявил, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно. Перечисляя европейских лидеров, с которыми Трамп провел разговор, он не упомянул Стармера. "Премьер-министр был на деловом приеме и разговор с Трампом был немедленно перенесен", - пишет издание. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
https://ria.ru/20250520/beseda-2017960474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Россия, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Стармер не участвовал в разговоре Трампа и лидеров ЕС
Express: Стармер не участвовал в разговоре Трампа и лидеров ЕС из-за встречи