https://ria.ru/20250520/stalin-2017921023.html

России нужно вернуть настоящего Сталина

России нужно вернуть настоящего Сталина - РИА Новости, 20.05.2025

России нужно вернуть настоящего Сталина

К 80-летнему юбилею Победы в России появилось еще несколько памятников Сталину — в основном небольших бюстов, установленных по инициативе местных властей или... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:00:00+03:00

2025-05-20T08:00:00+03:00

2025-05-20T08:00:00+03:00

аналитика

россия

история

иосиф сталин (джугашвили)

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К 80-летнему юбилею Победы в России появилось еще несколько памятников Сталину — в основном небольших бюстов, установленных по инициативе местных властей или коммунистов в незаметных местах, а вовсе не на центральных площадях и улицах. На "реабилитацию сталинизма" и "культа тирана", которыми так пугают самих себя и общество наши либералы, это явно не тянет — однако шум все равно поднялся. Поводом к нему стали не провинциальные памятники, а восстановленный в московском метро горельеф "Благодарность народа вождю-полководцу", в центре которого фигура генералиссимуса — его вернули на станцию "Таганская". Событие было приурочено к 90-летию столичного метро, отмечавшемуся на днях, — и вот это уже вызвало настоящий взрыв эмоций и суждений.Многие увидели в этом безусловный признак восстановления почитания Сталина — к радости одних и ужасу других. Для тех, кто уже лет двадцать обещает, что "Путин станет Сталиным и всех убьет", фигура вождя в московском метро — это безусловный признак стремления Кремля вернуть "кровавые сталинские времена". Те, кто верит в то, что "Путин станет Сталиным и устроит гадам 1937 год", тоже ищут признак перемен: а вдруг власть и в самом деле готовится открыть "огонь по штабам"? Но между двумя этими полюсами располагается большинство нашего народа, относящееся к Сталину не как к богу или дьяволу, а как к важнейшему персонажу нашей истории.Из которого упорно пытаются сделать разделяющую всех фигуру — символ всего плохого или всего хорошего. Победитель, палач, строитель справедливого общества, параноидальный тиран, защитник простого народа, убийца миллионов соотечественников, гений, бандит — все это выливается в бесконечные ожесточенные споры. Их накал (точнее, демонизация Сталина) в свое время стал одним из способов развала СССР, а наши западные соседи давно уже стали лепить из Сталина "второго Гитлера", причем с акцентом на то, что и похуже Гитлера будет: тот чужие народы убивал, а этот и своих не щадил, и чужие порабощал. Подобная концепция сейчас очень популярна в той же Прибалтике, которая продает Европе русофобию, обещая повторение сталинского похода на Запад.При этом в самой России большинство давно уже оценивает Сталина положительно, он часто возглавляет списки самых популярных правителей во всей русской истории. Люди ценят его огромные заслуги, не закрывая при этом глаза на тяжелейшие ошибки и кровавые дела. Можно до бесконечности спорить о том, что из этого было последствиями красного взрыва русской истории в 1917-м, а что обусловлено личными качествами Сталина, его эволюцией или деградацией, но в любом случае он стал символом совершенно определенных качеств правителя. Для большинства — нестяжателя, искреннего патриота, жесткого и справедливого руководителя, державшего в кулаке "элиты", последовательно и мудро отстаивающего интересы страны на мировой арене. Репрессии оцениваются нашим обществом скорее как зло: кем-то — как неизбежное (предопределенное самим ходом "красного колеса"), кем-то — как абсолютно инфернальное, но в целом как зло. Если, конечно, не брать аспект "наказания царем плохих бояр", но здесь уместно говорить не о реальном Сталине, а о том образе, который сложился в народе, о том, что он символизирует.Сталина уважают за то, что он в большей степени олицетворяет правильные и хорошие черты, — то, что народ и хочет видеть в руководителе. Это не значит, что можно и нужно восстановить сталинское время и самого Сталина. Это и невозможно, и не нужно — и люди в большинстве своем это понимают. Но это значит, что Сталина нельзя ни вычеркивать из нашей истории (что было огромной ошибкой брежневской эпохи), ни демонизировать, — он занимает свое место в неразрывном ряду русской истории, уникальное и неповторимое.

https://ria.ru/20250130/stalin-1996334829.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, россия, история, иосиф сталин (джугашвили)